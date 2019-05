A tu per tu con lo scrittore albese Mauro Rivetti che ci presenta “Alba di un delitto”

Donne e giallo. Un binomio da brivido! Altro che romanzi rosa tutti sentimento, cuore e shopping. Sembra che il gentil sesso abbia una spiccata vocazione a risolvere misteri, omicidi e assassini. Lo sa bene Mauro Rivetti , che ha dato vita al personaggio della dottoressa Teresa Bianco, protagonista di “Alba di un delitto”. Curiosa ed accattivante la storia che sta dietro il libro. Un bancario di successo, Adalberto Pace, dottore in economia, brillante e un po’ guascone, muore improvvisamente in un mattina di frenetica attività di mercato nella cittadina di Alba. Appare subito chiaro che le cause della morte non sono naturali. È un delitto? Sì, e in piena regola. La lussuosa sede dell’antica banca, nel cuore di una città da alcuni anni in piena espansione turistica, ne è il teatro. Intorno, una serie di luoghi noti: lo storico caffè, i vicini paesi che si snodano sulle colline tra vigneti e noccioleti. I personaggi principali e gli attori secondari, con volti e caratteristiche teatrali, si compenetrano l’un l’altro nella vicenda, man mano che essa si snoda e si complica. Accanto al fatto principale, s’inserisce un nuovo mistero che esula dal sonnacchioso ambiente provinciale e travalica i limiti della condizione umana. Compare una misteriosa pergamena che diventa fonte di peccati mortali. Giallo sì, secondo il consolidato schema vittima/indagine/assassino (che nella fattispecie non è il maggiordomo, solo perché nessun maggiordomo entra nella vicenda), ma con l’aggiunta di toni noir, rosa e anche qualche sfumatura di grigio, mescolati con una buona dose di ironia che ne stempera la pretenziosità. Se il finale è tutto da scoprire, Mauro Rivetti suggerisce un paio di cose. Primo: alcuni personaggi, fortemente pittoreschi, si esprimono in dialetto. Pur non essendo un esperto della forma grafica e letterale di quella che è una vera e propria lingua, lo scrittore ha cercato di riprodurne il suono e confida nell’indulgenza dei puristi (comunque, a piè di pagina è presente la traduzione in nota). Secondo: optando per una formula cinematografica, viene da dire: «Ogni riferimento a luoghi e persone reali o realmente esistiti è puramente casuale». O quasi.

“Innanzitutto, Teresa Bianco è una donna con la D maiuscola, bella, affascinante, sempre puntuale nell’abbinare i capi d’abbigliamento con gli opportuni accessori. È una donna che è anche moglie e desidera diventare mamma. Ha un marito totalmente diverso: lei è seria ed attenta, lui un po’ meno. La dottoressa Bianco è un magistrato che, con impegno lavorativo e capacità logica, ha conquistato un posto di rilievo all’interno della struttura legislativa in cui opera. Si farà apprezzare dal popolo rosa per la sua forte femminilità e conquisterà anche il lettore maschile al quale si manifesterà nella mente in tutta la sua sensualità e bellezza. Inoltre, la dottoressa Bianco è una donna che lavora, fa da mangiare, governa la casa e alcune ore del le dedica allo shopping con le amiche, per poi fare tappa in alcuni bar di Alba”.

“Tante ed inaspettate, dal capire come viene gestito il file del testo a come avviene la composizione dei capitoli con titoli e paragrafi. Ho scoperto figure come l’editor ed il correttore di bozze oltre a tutta un’altra serie di difficoltà. Ad esempio, non immaginate come sia difficile trovare un’anima pia che sia disposta a fare la quarta di copertina. Per fortuna, ho incontrato alcuni eccelsi personaggi che mi hanno aiutato, come il professor Beppe Ghisolfi che mi ha dispensato preziosi consigli per caratterizzare il personaggio di Adalberto Pace. O Bruno Murialdo che ha apprezzato la descrizione dei luoghi e mi ha accompagnato a Radio Alba. Qui Marcello Paquero mi ha ospitato nella sua trasmissione con la dottoressa Elena Marcolin di Edizioni San Giuseppe. Poi c’è Gian Maria Aliberti Gerbotto che mi ha seguito nella revisione della storia e lo sta facendo tuttora aiutandomi nelle varie promozioni. Un’altra spina sono le presentazioni. A differenza dei grandi scrittori, le cui case editrici organizzano eventi e conferenze stampa, i piccoli autori sono abbandonati a loro stessi e devono far fede alla sensibilità dell’interlocutore. Non potete immaginare come sia difficoltoso per un piccolo scrittore, proporre la propria opera al pubblico e quanti chiudano le porte in faccia. Ma poi incontro persone che mi accolgono e apprezzano il libro e ciò mi dà la forza di proseguire il cammino”.