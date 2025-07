Alba si accende con Gigi D’Agostino: parte Collisioni 2025, il festival delle emozioni

la gente in attesa per il via di Collisioni 2025

Lunghe code di persone in corso Torino fin dalle prime ore del pomeriggio per accedere alla serata inaugurale della 17ª edizione di Collisioni, il festival che trasformerà Alba, fino al 13 luglio, in un crocevia di suoni, culture e passioni.

Ad aprire la manifestazione, attesissimo, è Gigi D’Agostino, icona della musica dance mondiale, pronto a infiammare piazza Medford con uno show di oltre tre ore. Prima di lui, sul palco, il producer Roberto Molinaro, altro nome simbolo degli anni d’oro dell’eurodance italiana.

La magia di Collisioni, però, va ben oltre la prima notte. Nei prossimi giorni si alterneranno sul palco artisti del calibro dei Thirty Seconds to Mars, Irama, Sfera Ebbasta, e Kid Yugi, oltre a giovani talenti come Sayf, Promessa, Nabi e Les Votives. Una line-up costruita per coinvolgere pubblici diversi e per abbattere le barriere generazionali, confermando la missione culturale del festival.

Grande attesa anche per la Giornata Giovani, domenica 13 luglio, una maratona musicale di oltre cinque ore che rappresenta un inno alla creatività delle nuove generazioni, grazie al supporto di Banca d’Alba. In contemporanea, prosegue il progetto europeo LoST-EU dedicato alla valorizzazione dei formaggi DOP italiani, che offrirà degustazioni e momenti divulgativi nell’area hospitality del festival.

Il direttore artistico Filippo Taricco sottolinea: “In un’epoca segnata da crisi e incertezze, Collisioni riesce ancora a riempire le piazze, grazie anche a politiche di bigliettazione accessibile e alla scelta degli artisti di abbassare i cachet, per permettere a tutti di vivere la musica dal vivo”.

A fare eco alle sue parole, il sindaco Alberto Gatto e l’assessora alla Cultura Caterina Pasini, che ribadiscono il valore del festival per Alba: “Un evento che fa della musica uno strumento di comunità e rilancio per il territorio”.

Il palco di piazza Medford è pronto. Collisioni è cominciato. E Alba, cuore delle Langhe, torna a battere al ritmo della grande musica.