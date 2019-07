Carrù, giovane a processo accusato di aver rubato in casa dei genitori della fidanzata

Subito aveva negato di essere entrata nella casa dei genitori. In seguito lo aveva ammesso scusandosi per aver coinvolto anche il suo ragazzo e un amico, perché “era fuori di se’”. La ragazza è uscita dalla vicenda, mentre l’ex compagno è a processo davanti al tribunale a Cuneo con l’accusa di furto in abitazione.

La proprietaria di una cascina di una borgata di Carrù ha ricostruito davanti al giudice l’episodio risalente al 14 agosto 2018: “Fui avvertita telefonicamente dal vicino che aveva notato due giovani entrare dalla porta finestra al primo piano. Mia figlia era andata via da casa e ogni tanto tornava a prendersi qualcosa. Non siamo mai andate molto d’accordo e per questo non aveva le chiavi. Sapeva che la finestra della mia camera da letto non si chiudeva bene e sono entrati di lì. Han portato via due orologi, quello di mio marito e uno che mi aveva lasciato mia nonna e un paio di occhiali da sole”.

Un vicino di casa ha riconosciuto nell’imputato seduto accanto al suo difensore Piermario Morra il ragazzo che era penetrato in cascina: “Hanno scavalcato la ringhiera, aperto la persiana e sono entrati. Poi sono scappati per i campi”. Un’altra vicina ha confermato di aver visto i due giovani.

Ai carabinieri di Dogliani fu indicato il numero di targa della BMW che era stata vista nei pressi del cancello della cascina. L’udienza è stata rinviata ad ottobre per la testimonianza del proprietario dell’auto, che già è stato assolto in un separato processo.