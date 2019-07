Sparatoria a Cuneo: gli inquirenti confermano la pista dell’omicidio-suicidio, ma non escludono alcuna ipotesi sul movente (FOTO E VIDEO)

Emerge qualche dettaglio in più su quanto accaduto in serata a Cuneo, in via Ponza di San Martino, nei locali dell’esercizio commerciale “Dimo sport”.

Come confermato dal tenente colonnello Marco Pettinato, comandante provinciale del reparto operativo dell’Arma dei Carabinieri, l’ipotesi più probabile rimane comunque quella dell’omicidio-suicidio.

Dopo il diffondersi della notizia, in città (e non solo) si sono rincorse diverse voci, anche tra le più colorite, tra cui la pista del delitto passionale. Al momento, però, gli inquirenti non escludono alcuna eventualità.

Lo conferma il fatto che i militari stanno passando al setaccio anche una Fiat Punto, parcheggiata proprio di fronte al negozio “Dimo sport”, che sarebbe l’auto dell’assassino (anch’egli di nazionalità italiana).

G.S., queste le iniziali del killer (pare all’incirca sulla sessantina d’anni), è giunto sulla soglia dei locali di “Dimo sport” e, dopo aver puntato la pistola contro il titolare, Marco Deangelis, ha premuto più volte il grilletto. Dopo di che, ha rivolto l’arma verso sé stesso e si è tolto la vita.

Il corpo del killer-suicida si trova ancora a terra, prono, in una pozza di sangue. Nessuno può toccarlo, sino al termine dei rilievi volti alla ricostruzione della dinamica di quanto successo.

Continuano le indagini degli inquirenti. Sul posto la polizie scientifica per i rilievi e per accertare le reali dinamiche di quanto accaduto.



