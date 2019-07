L’ensemble barocco Didone abbandonata in scena a Pamparato

L’ensemble barocco Didone abbandonata sarà in scena nella sala consiliare del Castello di Pamparato, il prossimo 15 luglio alle 21. La formazione vede Nina Przewozniak al violino barocco, Davide Stefanelli al clavicembalo e Francesco Olivero alla tiorba e chitarra barocca. Ciascuno di loro si è distinto con il proprio strumento partecipando a progetti musicali con orchestre nazionali e internazionali all’interno di festival italiani ed europei.



Il programma della serata offre una panoramica varia e sorprendente su autori italiani del primo barocco, quali Matteis, Albertini, Corradini, virtuosi del violino che hanno dato inizio alla scuola violinistica europea cui faranno riferimento i grandi, Bach, Haendel e Vivaldi.



Pamparato è da più di 50 anni un punto di riferimento per la musica antica, e la sala consiliare del castello è un luogo perfetto per l’ascolto di questa musica

Il concerto è frutto della collaborazione del Festival dei Saraceni 2019 e della stagione Giovani per l’Arte 2019 dell’Associazione Ricercare di Cuneo.