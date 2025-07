Quattro giorni di spettacoli in piazza Galimberti: orario dell’ascensore esteso fino “alla mezza” e modifiche alla viabilità

Tutto pronto per i grandi eventi musicali a ingresso libero che animeranno piazza Galimberti a partire da giovedì 17 luglio.

Nelle ultime ore sono state prese alcune decisioni per migliorare la fruibilità degli spettacoli del “Cuneo Music and Art Festival” per i cittadini e i turisti che saranno in città, dall’estensione dell’orario dell’ascensore inclinato (fino alle 00.30) ad alcune modifiche alla viabilità cittadina, ma andiamo per ordine.

Giovedì 17 luglio, alle 21, i protagonisti saranno la pianista Frida Bollani, il musicista Fabrizio Bosso, il comico Gabriele Cirilli, insieme ai cantanti Irene Grandi e Davide Van de Sfroos, presentati da Micaela Palmieri e Federico Quaranta, giornalisti Rai.

La serata sarà una sorta di “ciliegina sulla torta” del progetto “Eccellenze Artigiane sul Palco” di Confartigianato Cuneo, collegato alle celebrazioni per l'80° anniversario della costituzione dell'associazione di categoria.

Appuntamento con la musica dance, invece, venerdì 18 luglio, ore 21, quando sul palco di piazza Galimberti saranno gli Eiffel 65 (serata organizzata da Confartigianato Cuneo in collaborazione con DonArti). Sarà anche un’occasione per approfondire i temi legati alla guida sicura, con particolare attenzione ai giovani.

Federico Zampaglione e i suoi saranno di scena sabato 19 luglio con “La descrizione di un viaggio Tour25”, la nuova tournée live nata per festeggiare il venticinquesimo anniversario dall’uscita de “La descrizione di un attimo”, l’album che nel 2000 ha consacrato la band romana grazie a brani come “Due destini” (colonna sonora del film di Ozpetek “Le fate ignoranti”), “Strade” (secondo posto tra le “nuove proposte” a Sanremo 2000), oltre alla title track.

Domenica 20 luglio sarà la volta di un progetto pensato appositamente per la città dei sette assedi. Gli Ariacorte, tra i più apprezzati gruppi tradizionali salentini, ospiteranno il frontman dei Lou Dalfin Sergio Berardo, accompagnato da una rappresentanza della Grande orchestra Occitana. Sarà un incontro tra la musica da ballo delle Valli D’Oc e i ritmi salentini della Notte della Taranta. Anche questi ultimi due eventi sono in programma alle ore 21.

Per garantirsi il posto sotto al palco, in un’area recintata per l’occasione, è necessaria la prenotazione su Liveticket - per prima serata e per gli Eiffel 65 (https://www.liveticket.it/confcuneo80), per i Tiromancino e gli Ariacorte (https://www.liveticket.it/comunedicuneo). Ad ogni modo, anche se tutti i posti disponibili dovessero andare esauriti, l’accesso alla piazza sarà possibile anche senza biglietto.

Estensione dell’orario dell’ascensore inclinato fino alle 00.30

Nelle serate da giovedì 17 a domenica 20 luglio l’orario dell’ascensore inclinato, che collega l’area delle piscine con corso Marconi, sarà esteso fino a mezzanotte e mezza. La decisione è stata presa per favorire l’uso dei parcheggi di testata in occasione della serie di concerti previsti nell’ambito del “Cuneo Music and Art Festival” in piazza Galimberti. Contestualmente, s’informa che nelle mattinate dal 18 al 21 luglio, al fine di consentire un intero ciclo di ricarica delle batterie della cabina, l’apertura dell’impianto sarà ritardata alle 11.30 del giorno successivo.

Si ricorda che dal mese di luglio l’ascensore adotta nuovi orari di apertura, che prevedono un’estensione di mezz’ora della fascia oraria di funzionamento nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. La scelta nasce dalla volontà di consentire l’utilizzo del collegamento a chi lavora in centro città fino a tardi e utilizza i parcheggi di testata dell’Oltregesso. Inoltre, dona maggiore flessibilità oraria ai residenti che frequentano lo Stadio del Nuoto.

L’apertura è garantita dalle 7.30 alle 20.30 – invece che alle 20 – durante i giorni feriali, mentre il sabato l’impianto è accessibile dalle 8.30 alle 20. Sino all’ultima settimana di settembre l’orario della domenica sarà dalle 10 alle 20, poi scatterà la consueta riduzione autunnale.

Le modifiche alla viabilità cittadina

In occasione degli eventi, da giovedì a domenica, verranno adottate modifiche temporanee alla viabilità di modo da garantire la sicurezza e lo svolgimento delle manifestazioni.

Limitazioni alla circolazione dei veicoli

Dalle ore 19 alle ore 24, e comunque fino a cessate esigenze di sicurezza, sarà attivo il divieto di transito veicolare (salvo autorizzati, mezzi di polizia e soccorso) nelle seguenti aree:

piazza Galimberti (in tutta la sua estensione);

c.so Soleri (tra piazza Galimberti e via Carlo Emanuele III);

c.so Garibaldi (tra via Toselli e piazza Galimberti, incluse le aree laterali);

via Bonelli (tra via Asilo e piazza Galimberti);

via Pascal (da piazza Galimberti a via Fossano);

via Roma – Centro Storico (tra piazza Torino e piazza Galimberti, ove necessario).

Limitazioni alla sosta

Dalle ore 18 alle ore 24, o comunque fino a cessate esigenze: