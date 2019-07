Operaio rimase ferito per lo scoppio di un estintore, imprenditore fossanese assolto dall’accusa di lesioni colpose

Imprenditore fossanese assolto nel processo che lo vedeva imputato dopo l’infortunio occorso nel febbraio 2016 nel quale restò vittima un suo dipendente.

Il tecnico manutentore, che come conseguenza dello scoppio di un estintore riportò lo spappolamento della milza e restò in malattia per tre mesi, aveva ricostruito in udienza i momenti antecedenti l’esplosione: “Stavo maneggiando per preparare un nuovo estintore a polvere pressurizzato con azoto, una manovra che ho fatto tante volte. E’ scoppiato mentre lo capovolgevo, mi sono ritrovato a terra immerso in una nuvola di polvere”.

Il datore di lavoro era imputato per lesioni colpose per non aver adeguatamente formato il dipendente. Per l’accusa l’infortunio sarebbe avvenuto durante operazioni di ricarica dell’estintore, ma la vittima, che non si era costituita parte civile e continua a lavorare nella stessa ditta, aveva negato: “Non lo stavo ricaricando, lo stavo semplicemente preparando per la messa in vendita. Quando troviamo degli estintori difettosi con bassa pressione li mettiamo da parte, ma normalmente arrivano sempre già carichi e pressurizzati. Prima, una cosa del genere non era mai successa”.

Secondo il difensore Claudio Streri l’infortunio sarebbe stato causato da un difetto di costruzione o di assemblaggio. A chiedere l’assoluzione dell’imputato era stato lo stesso pm, per il quale si sarebbe trattato di un evento che non poteva essere previsto.