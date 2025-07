Sospensione dell'attività e 35mila euro di sanzioni: gravi irregolarità in un locale del Monregalese

Controlli, sabato sera, in un locale di Marsaglia, nel Monregalese, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Murazzano, i carabinieri del Nas (Nucleo anti sofisticazioni) e dell'Ispettorato del lavoro. Numerose le irregolarità rilevate, sia in ambito amministrativo che penale.

Il locale dovrà stare chiuso fino al ripristino delle irregolarità e il titolare, denunciato, è stato sanzionato per circa 35 mila euro.

All'uomo sono state contestate irregolarità sulle norme relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro così come sulle norme in ambito igienico sanitario. Tre i lavoratori risultati irregolari. Scattate le maxi sanzioni per il lavoro nero.

Violazioni anche nell'ambito della mancata formazione dei lavoratori, mai sottoposti a visite mediche o a corsi sulla sicurezza.

I carabinieri del Nas di Alessandria hanno inoltre sequestrato circa venti chili di alimenti scaduti o in cattivo stato di conservazione, così come è stata accertata la mancanza di HACCP, ovvero la mancata applicazione o il mancato rispetto dei principi del sistema di autocontrollo alimentare.