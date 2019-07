Roburent: acqua non potabile nel capoluogo e in frazione Pra

Il sindaco di Roburent, Giulia Negri, ha emesso un'ordinanza mediante la quale informa la popolazione che "essendo stati evidenziati indici di inquinamento nei campioni prelevati lunedì 8 luglio, attualmente risulta non potabile l'acqua erogata dalla rete idrica del capoluogo e della frazione Pra".

Nel documento vengono indicati i quattro punti dove è stata raccolta la campionatura: si tratta delle due fontane pubbliche poste a Roburent accanto al monumento ai Caduti e nel parco giochi comunale e di altre due ubicate in frazione Pra, una delle quali sorge nelle vicinanze della chiesa.

Sino alla revoca del provvedimento, pertanto, a Roburent e a Pra sarà vietato utilizzare l'acqua per scopi potabili, se non previo intervento di bollitura a scopo cautelativo per almeno 10 minuti.