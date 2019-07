Scontro tra auto e moto sulla Statale 231 tra Castagnito e Magliano

Incidente fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte quello occorso poco dopo le 8.30 di questa mattina, martedì 16 luglio, lungo la Statale 231, al confine tra i territori di Castagnito e Magliano Alfieri, all’altezza dell’ex supermercato IperStanda.

Qui un ragazzo alla guida di una moto è andato a sbattere contro un’automobile che procedeva nella stessa direzione di marcia. Possibile che il giovane motociclista non si sia avveduto di una manovra di svolta avviata dal conducente dell’auto, ma saranno i rilievi in corso da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco di Alba, a stabilire le esatte cause dell’accaduto.

Entrambi i conducenti sono comunque usciti illesi dallo scontro e i soccorritori si sono potuti limitare alla messa in sicurezza dei mezzi e alla gestione della circolazione stradale sul luogo del sinistro.