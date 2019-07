Cade per le scale e non riesce ad aprire la porta ai soccorsi: intervento di ambulanze e Vigili del fuoco a Barge (FOTO)

Le foto dell'intervento in via Monte Media e in via Broardi, a Barge

Vigili del fuoco, emergenza sanitaria e Carabinieri sono intervenuti ieri sera (venerdì), intorno alle 22.50 a Barge, in via Monte Media, per soccorrere una persona anziana, caduta per le scale. L’intervento dei pompieri, giunti sul posto con le squadre di Barge, si è reso necessario dal momento che la persona ferita era chiusa in casa e non riusciva ad aprire la porta ai soccorritori.

I Vigili del fuoco sono riusciti ad entrare in casa, rendendo possibile all’equipe dell’emergenza sanitaria (sul posto con l’ambulanza di base di Barge e la medicalizzata giunta da Paesana) prestare i primi soccorsi alla persona infortunata.

Il medico, successivamente, ne ha disposto il trasferimento in ospedale per gli ulteriori accertamenti del caso.

SERATA IMPEGNATIVA PER I VIGILI DEL FUOCO

Per i Vigili del fuoco del distaccamento bargese non si è trattato dell’unico intervento della serata, decisamente impegnativa.

I pompieri, infatti, sono stati allertati anche per la rimozione di diversi alberi, caduti o pericolanti, in seguito al violento temporale che si è abbattuto sulle valli Po e Infernotto.

Le squadre hanno lavorato lungo via Broardi, a Barge, e in località Cantone, a Paesana. Grazie all’ausilio di motoseghe e dell’attrezzatura in dotazione al corpo, i Vigili del fuoco hanno rimosso le piante cadute sulla sede stradale, oltre a quelle pericolanti, e hanno ripristinato la regolare transitabilità delle strade.