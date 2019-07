Il Baladin Open Garden vi aspetta per un programma settimanale molto speciale

Ecco le proposte della settimana al Baladin Open Garden:

MARTEDI’ 30 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

CINEMA & EASYFOOD

"Essere se stessi è una virtù esclusiva dei bambini, dei matti e dei solitari" Chi disse questa frase?

L'ultimo martedì dedicato alla musica nel Baladin Open Garden è per il "Principe libero: Fabrizio de Andrè". Film che vede come attore protagonista Luca Marinelli e che è stato candidato a 3 David di Donatello. Un racconto che vi lascia con il fiato sospeso dall'inizio alla fine: dall'adolescenza, agli incontri con Paolo Villaggio e Dori Ghezzi, la vita da cantautore, i brani composti, i concerti, il rapimento. Ad accompagnare la serata "A cimma" prima, dopo e durante la pellicola. Il parco apre alle 18.00 con le nostre proposte e ovviamente, tantissima birra Baladin!





GIOVEDI' 1 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

STREET FOOD ALL'ITALIANA

STREET FOOD ALL'ITALIANA

C'è una persona speciale che ama la terra, la natura e che sa come trasformare prodotti semplici in piatti gustosi. Ospite al Baladin Open Garden Viktorija con le tante proposte Veg & Veggie. Stupore e sapori inattesi vi porteranno nel mondo vegetariano e vegano. Inutile descrivere i piatti, dovete provare i sapori e i gusti!





VENERDI' 2 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

DJ SET E BEER COCKTAIL AREA

DJ SET E BEER COCKTAIL AREA

La femme DJ vi sta aspettando con la voglia infinita di farvi divertire e di divertirsi! Un viaggio temporale dal rock'n'roll, passando per gli anni 50, arrivando ai giorni nostri. Ad animare il club una fantastica beer cocktail area animata da Alessia. Questa settimana prova l'Americano Cuneese fatto di Vermouth e birra Nazionale Baladin. L'obbiettivo è sempre e solo uno: creare una notte magica!





SABATO 3 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

PIZZA ALLA ROMANA E SERATA POP

PIZZA ALLA ROMANA E SERATA POP

Non puoi assolutamente perderti la freschissima POP e le sue 12 nuove grafiche tutte da collezionare! Le trovi al Baladin Open Garden ogni sabato sera! E da abbinare insieme? Pizza alla romana dai fantasiosi chef Alessio Borrelli e Christian Meloni del Rio. Per chi non volesse la pizza o le POP? Cucina street e oltre 20 spine di birra viva Baladin che vi aspettano! Lasciatevi tentare da noi!





DOMENICA 4 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 10.30 alle 00.00

INGRESSO GRATUITO

LA DOMENICA AL GARDEN

LA DOMENICA AL GARDEN

Ogni domenica vi proponiamo qualcosa di nuovo e sorprendente… e tutto al Baladin Open Garden. Alle 10 ti aspettiamo in piazza a Piozzo per farti scoprire il mondo Baladin attraverso i luoghi storici e il nostro birrificio del futuro. Animazione bimbi per tutto il giorno con Elaisa e i mille giochi per tutti! Nel pomeriggio alle 14,30 iniziamo i laboratori "Dalla Terra con le mani". Nel mercato rac-contadino vi aspettano Adriana con le sue erbe, Mattia e Bruno con frutta e verdura, Michela con nasci e nocciole e David con le sue uova. Alle 15.00 Hassan vi farà scoprire l'incredibile mondo della panificazione e alle 16.00 Marta vi aspetta in cioccolateria. Per tutto il giorno puoi prenotare gratuitamente le griglie per cucinare in autonomia e vivere una domenica in mezzo alla natura. Per info: 34406076351