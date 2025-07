Proseguono nelle Langhe gli appuntamenti con il festival “La collina sale sempre”

Contemplare non è restare immobili. È lasciare che una scintilla ci attraversi.

Sulle colline di Langa e Monferrato, il festival La collina sale sempre continua il suo cammino con il passo di chi guarda in profondità per accendersi, di chi attraversa luoghi e immagini come gesti vivi. Ogni incontro diventa un varco, ogni opera una soglia. Non si resta fermi: si riflette, si respira, si cambia.

Dopo i primi fine settimana segnati da un’ampia partecipazione – da Castagnole delle Lanze a Barbaresco, da Santo Stefano Belbo a Neive – il Festival ha vissuto un momento particolarmente denso e coinvolgente domenica 6 luglio, con l’incontro tra il fotografo Bruno Murialdo e l’artista Ernesto Morales

Ospitato negli spazi della cantina di Beatrice Cortese a Neive, l’evento ha visto il pubblico ascoltare e intervenire in un dialogo vibrante sul senso dell’immagine, sul paesaggio che abita gli occhi e sulla memoria che le immagini possono custodire.

“È stato un incontro di quelli che restano addosso – racconta Morales – perché la fotografia e la pittura non erano solo linguaggi, ma strumenti per raccontare una forma di attenzione, una modalità del sentire. Il paesaggio non era fuori da noi: era parte del nostro dialogo”.

Il Festival – ideato e promosso da Artefora in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Radici Connesse – si avvia ora verso il suo evento conclusivo, previsto per domenica 20 luglio a partire dalle 17.30, nello spazio di Ansèm, tra le colline di lavanda a dieci minuti da Alba.

“Il bello di questo Festival – riflette la direttrice artistica Marzia Capannolo – è che non ti lascia dove ti ha trovato. Ogni tappa è un’occasione per abitare i luoghi con uno sguardo nuovo, per attraversarli insieme ad altri, con rispetto e intensità. E la festa del 20 luglio sarà proprio questo: una restituzione condivisa, un modo per chiudere il cerchio insieme a chi ha camminato con noi, lasciando una traccia viva”.

Sarà un momento aperto al pubblico e al territorio, dove l’arte e la natura si incontrano per un ultimo, sorprendente atto. Le installazioni artistiche site-specific saranno firmate da Daniele Aletti e Daniela Guggensberg, già protagonisti del progetto nel fine settimana inaugurale a Castagnole delle Lanze.

Accanto alle opere, i visitatori potranno lasciarsi guidare anche dal gusto: grazie alla presenza dei produttori locali coinvolti da Radici Connesse, vini, nocciole, grappe e specialità a base di zafferano accompagneranno l’esperienza estetica in un intreccio vibrante tra arte e paesaggio. Non un contorno, ma parte di un unico racconto sensoriale, immersivo, condiviso.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per mantenere intatta l’atmosfera riservata e la magia del luogo, l’indirizzo verrà comunicato solo dopo la conferma. Lo spazio, immerso tra le colline, dista circa dieci minuti da Alba. Per prenotare: 338 5353065 – info@ansem.life

Il Festival prosegue fino al 20 luglio, con mostre visitabili il venerdì dalle 17 alle 19, e sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili su www.artefora.it. Per visite su appuntamento: info@artefora.com.