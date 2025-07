La prima palestra 24H a Cuneo: nell’area Gallerie Big nasce Revolution High Level Fitness

E’ una storia di passione e tenacia, ma anche di fine imprenditoria, con uno sguardo rivolto al futuro carico di ambizioni. Un “modello” tutto saluzzese che sbarca per la prima volta a Cuneo, in via Guido Martino 7 (area commerciale Bigstore Gallery), per idea di due termoidraulici diventati in pochi anni un punto di riferimento per il mondo del fitness in provincia Granda.

E’ la storia di Fabiano e Daniele Milia, 49 e 44 anni, originari di Torre San Giorgio. In particolare il primo, mentre lavorava nei cantieri di decine di abitazioni e palazzi, nel tempo libero frequentava la palestra ex Body Center (per qualche anno, tramite accordi, gestita sotto le insegne di un noto franchising del settore) di Saluzzo, trasformando la passione in un secondo lavoro, fino a decidere di rilevare l’impianto sportivo, diventandone, con il fratello, il manager. Nasce così Revolution High Level Fitness, un “caso di studio” unico nel suo genere. Nonostante abbiamo attraversato la delicata fase del Covid, i due fratelli Milia sono riusciti in poco tempo a triplicare gli abbonamenti, fidelizzare la clientela e inglobare nel centro fitness due frequentati campi padel.

Ora che il modello ha dimostrato funzionare, è tempo di allargare gli orizzonti. Da tempo nel Capoluogo cresceva forte la richiesta di una palestra aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così da venire incontro alle esigenze di tutti i clienti: un’innovazione ormai consolidata nelle grandi città e che finalmente interesserà anche Cuneo, in uno spazio immenso: oltre 1500 metri quadrati di sala attrezzi, che conta ben 170 macchinari.

Nel cuore dell’estate, infatti, Revolution High Level Fitness, apre i battenti anche in città. L’inaugurazione è prevista sabato 12 luglio alle 17. Apertura dei cancelli e prime visite a partire dalle 16, festa in musica con dj e tour guidati sino alle 22. L’indomani, domenica 13, per tutto il giorno gli istruttori saranno a disposizione per mostrare la sala attrezzi e presentare corsi e servizi, in un open day no-stop dalle 10 alle 19 che darà la possibilità di accedere a sconti speciali per la prima stagione.

Dichiarano i Fratelli Milia: «A Saluzzo il successo nel nostro servizio poggia su due capisaldi: l’ampia flessibilità consentita dall’apertura 24 h e la cura del servizio a favore della clientela, con personale qualificato, attento, sorridente. Vogliamo creare anche a Cuneo, dove gli spazi sono ben maggiori, le condizioni per avvicinare alla palestra tutte le generazioni. Anche generando un proficuo scambio fra chi si allena da noi, pur con obiettivi differenti».



Soci di questa avventura sono altri due imprenditori della zona, Paolo Marconetto e Sebastiano La Rosa: il primo, proprietario della più antica palestra di Saluzzo, segue da 40 anni l’evoluzione del mondo del fitness; il secondo è un esperto di informatica e privacy. «In quattro, con l’esperienza maturata da ciascuno in svariati ambiti, e un team di esperti di altissimo livello, siamo sicuri di poter offrire ai residenti della zona una palestra adatta a svariati target ed esigenze.

Revolution High Level Fitness vuole essere la “casa” di tutti gli sportivi: grazie alla consulenza – una volta arrivati a regime – di 15 istruttori e alla presenza costante e dinamica all’interno del centro delle receptionist Bianca, Morgana, Yolanda, Arianna e Marianna, sarà sì una palestra dove praticare il fitness, ma anche un luogo di aggregazione, dove condividere le proprie passioni e fare nuove amicizie».