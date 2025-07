"No story telling": a La Morra le opere di Domenico Falcone

L'Associazione Culturale 111, Movimento Antidoto e Cantina Moscone, con il patrocinio del Comune di La Morra e della Regione Piemonte, sono lieti di presentare la mostra personale dell’artista Domenico Falcone, a cura di Chiara Fissore, che si terrà dal 1° al 31 agosto 2025 presso la storica Torre Campanaria.

Le opere di Domenico Falcone sono state esposte più volte presso il Castello di Rivara, importante polo di arte contemporanea attualmente, purtroppo, chiuso, al quale dedichiamo questa esperienza.

L’arte è un linguaggio diverso dalle parole. Per questo abbiamo scelto il titolo "NO STORY TELLING": le parole spesso limitano e fuorviano l’esperienza artistica. Volevamo proporre qualcosa di diverso, composto di immateriale, dell’eleganza e del lusso di poter pensare con la propria testa, in un tempo in cui quasi nessuna delle esperienze che facciamo ce lo consente.

In questa mostra non sono previsti condizionamenti, distrazioni, biografie, motivazioni commoventi o racconti costruiti per piacere a tutti i costi. Crediamo che ogni quadro possa, da solo, condurre chi guarda esattamente dove deve andare.

Questa esperienza rappresenta un punto di rottura rispetto alle esposizioni a cui siamo abituati: un grande omaggio allo spettatore, che avrà la massima libertà di immaginazione di fronte a opere così astratte e particolari. Sarà possibile interagire con noi e condividere ciò che si è visto, pensato o creduto… oppure portare a casa le proprie riflessioni, in silenzio.

L’educazione al gusto e alla sensibilità per l’arte contemporanea, anche per chi vi si approccia per la prima volta, è l’effetto collaterale che auspichiamo.

L’ingresso alla mostra è libero

e sarà possibile visitarla dal venerdì al lunedì,

dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00.