Cuneo: c'è lo studio di fattibilità sul "nuovo polo" dell'ex caserma Montezemolo

Come già assicurato dall'assessore Mauro Mantelli lunedì 22 luglio nell'ultimo consiglio comunale della città di Cuneo, lo studio Chintana di Torino ha presentato nei tempi previsti la prima bozza di studio di fattibilità sull'assetto futuro dell'ex caserma Montezemolo.

Il documento verrà analizzato dai consiglieri della 3^ Commissione nella serata di giovedì 1° agosto, in sala Vinaj.

Il progetto di riqualificazione dell'ex caserma Montezemolo - del valore di 17.857.628 euro - vedrà la struttura diventare il "nuovo polo" della città di Cuneo, un elemento con caratteristiche sociali di raccordo tra i suoi quartieri "alti".

"In sede di commissione discuteremo sulla valutazione funzionale dei tre edifici e della piazza con il parco, ovvero sul cosa si possa inserire all'interno degli stessi - sottolinea Mantelli - . In progetti dotati di una rilevanza che supera i confini della singola città si tratta di un passaggio obbligato prima della stesura dei bandi di sviluppo architettonico, che è stato realizzato dallo studio in accordo con i nostri diversi assessorati e, specialmente, con il quartiere San Paolo".