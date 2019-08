Trading online, una tendenza in sviluppo a Cuneo e in tutta Italia

Così come nel resto d’Italia, anche a Cuneo è da tempo esplosa la tendenza del trading online, il crescente ricorso alle modalità di investimento finanziario, tradizionale o alternativo, alla ricerca del giusto e sostenibile profitto. Uno sviluppo che è evidentemente favorito dalla presenza di broker online in grado di rendere sempre più facile e intuitivo l’accesso ai mercati finanziari, e che si basa su servizi efficaci e sempre più competitivi. Ma in che modo individuare il proprio broker di riferimento tra le migliori piattaforme per trading ?

Naturalmente, il primo passo che dovreste effettuare nella selezione della giusta piattaforma di trading online è verificare la serietà del broker che la propone. L’intermediario che mette a disposizione la piattaforma di trading dovrà dunque essere regolamentato e riconosciuto dalle principali autorità internazionali (in Italia, la Consob) e dovrà comunicare il suo numero di licenza. Guai, pertanto, a ricorrere al servizio di operatori non qualificati, che effettuano i propri servizi in maniera illecita e che, intuibilmente, vi esporranno con maggiore incisività al rischio di andare incontro a pericoli di truffa e frodi.

In secondo luogo, è bene cercare di comprendere quali siano i servizi che il broker online vi mette a disposizione, e se questi sono realmente in grado di soddisfare le vostre ambizioni. Se in altri termini avete intenzione di fare investimenti finanziari quasi esclusivamente sul Forex, sarebbe opportuno valutare se effettivamente il broker vi garantisce tutti i servizi di cui avete bisogno per poter aggredire i mercati valutari. Se invece volete effettuare degli investimenti derivati sulle criptovalute, non potrete che osservare quali valute digitali possono essere negoziate con la piattaforma di trading che state esaminando.

Una volta fatto ciò, considerato che non di sola teoria si vive, è bene compiere subito un primo passo in avanti nella conoscenza diretta delle proposte che il broker ci sta offrendo, e aprire un conto demo. Il conto dimostrativo è un conto di trading del tutto identico a quello reale, con la sola – non sottovalutabile – differenza che ad essere utilizzato per l’effettuazione delle transazioni finanziarie non sarà il vostro capitale, bensì quello messo a disposizione gratuita, virtuale, dal broker. In questo modo potreste cogliere due obiettivi con un’unica azione: da una parte migliorare la conoscenza della piattaforma di trading, dall’altra parte sperimentare la vostra strategia di investimento in modo del tutto sicuro, grazie al fatto che ad essere oggetto di rischio non sarà il vostro capitale ma, come anticipato, quello del broker.

Detto ciò, ci sono tantissimi altri elementi che potrebbero condizionare la vostra scelta. Nella sintesi che oggi proponiamo, non possiamo non rammentare la presenza di un valido servizio di assistenza, la disponibilità di un centro di formazione che possa assicurarvi le migliori soddisfazioni in termini di crescita personale e professionale, e così via. Effettuate tali analisi su 3-4 piattaforme tra quelle leader oggi sul mercato italiano e, al termine, procedete con la vostra scelta, sicuramente più consapevole e saggia!