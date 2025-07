Alpiclima, il partner che semplifica il lavoro a studi tecnici, ingegneri, architetti e geometri

In un territorio dinamico come la provincia di Cuneo, architetti, ingegneri, geometri e studi di progettazione si trovano ogni giorno a gestire progetti complessi che richiedono soluzioni tecnologiche all’avanguardia e partner affidabili. Coordinare fornitori diversi, rispettare i tempi di consegna e garantire qualità diventa spesso una sfida. Per questo sempre più professionisti scelgono Alpiclima come interlocutore unico per realizzare impianti di climatizzazione, ventilazione e benessere abitativo.

Affidarsi ad Alpiclima significa semplificare il lavoro e ridurre drasticamente i margini di errore. In questo modo lo studio può concentrarsi sulla creatività e sulla gestione del cliente, mentre Alpiclima garantisce soluzioni integrate e tempi rispettati.

Uno dei punti di forza di Alpiclima è la capacità di offrire, tramite un unico interlocutore, i migliori brand del settore:

Fröling per la biomassa;

per la biomassa; UTEK per la ventilazione meccanica controllata (VMC) e le pompe di calore;

per la ventilazione meccanica controllata (VMC) e le pompe di calore; Toshiba per la climatizzazione di alta gamma;

per la climatizzazione di alta gamma; BWT per il trattamento dell’acqua;

per il trattamento dell’acqua; Grundfos per i sistemi di pompaggio;

per i sistemi di pompaggio; Piscine Castiglione per progetti wellness e spa;

per progetti wellness e spa; Carrier e Riello per pompe di calore e climatizzazione professionale.

Grazie a questa rete di partner, Alpiclima può offrire soluzioni su misura per qualsiasi tipo di edificio, dalle abitazioni private agli edifici pubblici, fino alle strutture ricettive di alto livello.

Gli studi tecnici apprezzano in particolare il supporto fornito da Alpiclima già in fase di progettazione. Relazioni termotecniche, schede tecniche dettagliate, dimensionamenti e assistenza per certificazioni e bonus fiscali sono gestiti da un team preparato e sempre aggiornato. Questa collaborazione riduce i tempi di approvazione dei progetti e permette di offrire ai clienti finali un servizio completo e senza imprevisti.

La crescente attenzione verso la sostenibilità spinge architetti e ingegneri a proporre soluzioni efficienti e rispettose dell’ambiente. Alpiclima condivide questi valori e propone sistemi tecnologici pensati per ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità dell’aria indoor.

