Il mondo del commercio cuneese incontra i carabinieri: al centro del dibattito gli atti vandalici, furti e rapine

Nell’ambito di una serie di incontri che Confcommercio – Imprese per l’Italia di Cuneo ha da tempo avviato con le varie forze dell’ordine sul nostro territorio, oggi 21 luglio 2025 si è tenuto presso la sede associativa il confronto con il Comandante Provinciale dei Carabinieri - Col.Marco Piras al quale è stata sottoposta una serie di quesiti sul tema della sicurezza.

L’incontro si inserisce in un percorso di dialogo costante con le Istituzioni per monitorare la situazione riguardante l’ordine pubblico sul territorio attraverso la proposizione di quesiti e suggerimenti degli stessi operatori, al fine di individuare insieme soluzioni concrete a tutela della città e delle attività commerciali.

Fatti i saluti istituzionali da parte del presidente della zona di Cuneo Roberto Ricchiardi e parte della Giunta, gli esercenti presenti all’incontro hanno posto domande al Comandante Piras con particolare riferimento ad atti vandalici, furti e rapine registrati negli ultimi mesi nel Capoluogo, chiedendo una presenza ancora maggiore da parte delle forze dell’ordine.

Il Comandante Piras ha illustrato nel dettaglio i dati ufficiali dal 2023 ad oggi circa delitti, furti, rapine e atti vandalici nella nostra Città. Da questi dati emerge un elemento significativo: possiamo osservare nell’ultimo triennio un calo percentuale per tutti i reati sopra citati. Questo decremento viene confermato per Cuneo, rispetto al resto della Provincia Granda che risulta essere più sicura e più sorvegliata, con un trend in costante miglioramento. Rispetto agli anni scorsi i controlli effettuati da parte dell’Arma dei Carabinieri sono stati potenziati.

Il Comandante Piras ha ribadito l’importanza della sicurezza partecipata e del sistema di videosorveglianza molto efficace nel nostro Capoluogo. Particolare importanza viene attribuita al ruolo del “Carabiniere di Quartiere” oltre che delle misure preventive passive messe in atto dai singoli esercenti. La deterrenza e la prevenzione sono strumenti imprescindibili a salvaguardia della sicurezza di cittadini e imprese. In abbinamento a ciò si può registrare nell’ultimo anno un aumento degli organici (pattuglie) rispetto al passato.

Numerosi e partecipati sono stati gli interventi da parte degli esercenti presenti all’incontro.

Il Presidente Ricchiardi ha infine ringraziato, a nome di tutti il Comandante Piras e l’Arma dei Carabinieri, confermando l’intento a rafforzare la collaborazione con le Forze dell’Ordine al fine di garantire un contesto urbano sempre più sicuro e vivibile.