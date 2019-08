Traffico bloccato sulla Cuneo-Mondovì per un autocarro ribaltato

Traffico bloccato sulla Mondovì-Cuneo, strada provinciale 564, all'altezza del velox fisso di Poiola. Intorno alle 18,20 di oggi, giovedì 15 agosto, si è ribaltato un autocarro con una persona all'interno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì per la messa in sicurezza del veicolo e l'equipe medico sanitario del 118 che prestato i primi soccorsi alla persona coinvolta nell'incidente. Non si conoscono al momento le condizioni dell'uomo, nè le generalità.

In loco anche i carabinieri di Mondovì per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.