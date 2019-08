Crollo in abitazione abbandonata nel centro di Cervere, Vigili del Fuoco di Bra in azione per la messa in sicurezza

Vigili del Fuoco in azione in questi minuti nel centro abitato di Cervere per la messa in sicurezza di un edificio a due piani del centro storico che ha subito un parziale crollo.

Sul posto, in via Vittorio Emanuele, a pochi passi dal municipio, è intervenuta una squadra del Dipartimento volontari di Bra, allertata poco dopo le ore 15.



Da tempo disabitata e pericolante, l’abitazione era già stata transennata precedentemente su disposizione dell’Ufficio Tecnico comunale, il cui responsabile è ora sul posto per la verifica della situazione insieme al proprietario dell’immobile, intanto allertato.



A cedere sarebbe stato parte del tetto dell’edificio, probabilmente in ragione del suo stato di degrado, che collassando avrebbe causato il crollo della sottostante soletta del primo piano.

L'episodio ha fortunatamente interessato la parte interna dell'edificio, affacciata su un grande spazio aperto e chiuso all'accesso, e non ha causato danni a persone.