Il Baladin Open Garden vi aspetta per un programma settimanale molto speciale

Ecco le proposte della settimana al Baladin Open Garden:

MARTEDI’ 27 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

CINEMA & EASYFOOD

Chiudiamo il filone della commedia francese con un grande film: "L'esplosivo piano di Bazil". Non sapete cos'è? Non vogliamo svelarvi troppi dettagli, ma lasciarvi una frase che sicuramente vi "stuzzicherà": "Un'avventura dalle possibilità infinite e surreali in cui si dispiega un fantasioso arsenale di idee estrose e di brillanti creazioni" [Mymovies]. Una pellicola fatta di giochi e di "finti" adulti, immaturi e fantasiosi, idee grandiose e folli, risate e grande umorismo. Il piatto abbinato al film sono le Gaufre, delle cialde calde tipiche della Francia e del Belgio, croccante fuori e soffice all'interno. Per tutta la sera la cucina street sempre disponibile!

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

MAGIA

Lui è un grande mago, ma non solo. È anche un prestigiatore ed un'illusionista! Mettete insieme: battute, risate, divertimento e tanta improvvisazione e trovate lui: Marco Aimone. Il suo show è un mix di equilibrio, originalità, tecnica, stupore e molta ironia. Adatto a tutti da 0 a 99 anni e oltre! Vi aspettiamo dalle 18.00 nel parco della birra e nel parco della vostra estate!

GIOVEDI’ 29 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

STREET FOOD ALL'ITALIANA – I TACOS

Questa sera andiamo oltre confine, ma sempre con un occhio particolare all'italianità e vi presentiamo una ricetta unica: i tacos! Ricetta nata nel 1000 a.C.! Una croccante cialda di mais intiepidita e ripiena con tanti ingredienti freschi e di stagione! I tacos soddisferanno tutti dalle proposte classiche a quelle vegetariane. Il best-seller messicano vi aspetta al Baladin Open Garden. E per chi gradisce altro vi aspettano le nostre proposte alla brace, la pizza, il forno e il mondo del veg & veggie!

VENERDI’ 30 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

DJ SET E BEER COCKTAIL AREA

Un altro venerdì da ricordare che vi farà divertire e vi porterà in un incredibile mondo sotterraneo: il club super esclusivo del Baladin. In consolle Tealdi Fat Sound, leva 1978 - recordcollector con un super sound black e deep, utilizza solo ed esclusivamente vinili. Ad accompagnare la vostra serata la cucina street Baladin dalle 18 fino a chiusura e una beer cocktail area. Questa settimana vi proponiamo l'AMERICANO CUNEESE con bitter, vermouth rosso e la nostra birra Nazionale. L'estate non è ancora finita!

SABATO 31 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

PIZZA ALLA ROMANA E SERATA POP

Sono due parole. Iniziano entrambe con la P e sono tutto ciò che vi occorre per stare bene e passare una serata bellissima: POP & PIZZA. Il nostro pizzaiolo Alessio continua a sfornare anteprime e ricette sublimi di pizze e focacce: croccanti, soffici e ovviamente con il crunch. Teo propone le nuove coloratissime POP, 12 disegni tutte da collezionare. Ad accompagnare la serata musica POP e tutto il parco pronto a farvi divertire. Siamo aperti dalle 18.00!

DOMENICA 1 SETTEMBRE

ORARI DEL PARCO: dalle 10.30 alle 00.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

LA DOMENICA AL GARDEN

Il birrificio Baladin si presenta ai vostri occhi e vi permette di visitare l'incredibile mondo della birra artigianale italiana. La visita inizia alle 10 dal centro di Piozzo ( solo su prenotazione a visite@baladin.com) insieme a Teo. Il parco vi accoglie dalle 11 con cucine aperte, 16 spine a disposizioni, dolci e cioccolato e il mercato contadino per fare la spesa per la settimana! Per tutto il giorno animazione bimbi con Elaisa e shop aperto fino alle 19.00. Nel pomeriggio iniziamo i laboratori "Dalla Terra con le mani": alle 14 incontro i contadini e assaggiare tartufo, zabaione e frutta varia! E alle 15 il mondo della panificazione vi aspetta nel forno della cascina con Hassan. Insomma non manca nulla!