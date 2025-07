Cuneo, sale l’attesa per concerti dei Tiromancino e degli Ariacorte in Taranta Night feat

Sale l’attesa per l’arrivo a Cuneo dei Tiromancino e degli Ariacorte in Taranta Night feat. Sergio Berardo e alcuni musicisti della Grande Orchestra Occitana. I due eventi che animeranno piazza Galimberti nelle serate di sabato 19 e domenica 20 luglio saranno a ingresso libero. Per garantirsi il posto sotto al palco, in un’area recintata per l’occasione, è necessaria la prenotazione su Liveticket ( https://www.liveticket.it/comunedicuneo ). Ad ogni modo, anche se tutti i posti disponibili dovessero andare esauriti, l’accesso alla piazza sarà comunque consentito anche senza biglietto.

Federico Zampaglione e i suoi saranno di scena il 19 luglio con “La descrizione di un viaggio Tour25”, la nuova tournée live nata per festeggiare il venticinquesimo anniversario dall’uscita de “La descrizione di un attimo”, l’album che nel 2000 ha consacrato la band romana grazie a brani come “Due destini” (colonna sonora del film di Ozpetek “Le fate ignoranti”), “Strade” (secondo posto tra le “nuove proposte” a Sanremo 2000), oltre alla title track.

Il giorno successivo sarà la volta di un progetto pensato appositamente per la città dei sette assedi. Gli Ariacorte, tra i più apprezzati gruppi tradizionali salentini, ospiteranno il frontman dei Lou Dalfin Sergio Berardo, accompagnato da una rappresentanza della Grande orchestra Occitana. Sarà un incontro tra la musica da ballo delle Valli D’Oc e i ritmi salentini della Notte della Taranta.

Due serate, un palco, infiniti suoni: la musica accende l’estate cuneese.