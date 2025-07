Il festival Piazza di Circo continua tra chapiteau, acrobazie e fiamme

Piazza di Circo – Risonanze Artistiche prosegue il suo viaggio tra poesia del gesto e stupore collettivo. Dopo l’entusiasmante avvio che ha acceso Mondovì di emozioni e pubblico, il festival si prepara a una nuova settimana ricca di appuntamenti, portando il circo contemporaneo fuori dai confini cittadini: sabato 12 luglio si arriva infatti a Baracco (Roccaforte Mondovì) inserendosi nella manifestazione "Maske in una notte" in collaborazione con il Comune e con la Proloco con uno spettacolo che promette fiamme, mito e trasformazione.





Nato nel 2017 come progetto Circondata, e oggi tra i pochi festival non competitivi riconosciuti dal Ministero della Cultura, Piazza di Circo è un punto di riferimento nel panorama delle arti performative itineranti. A idearlo è A.S.D. L’Albero del Macramè Arte & Cultura, con la direzione artistica di Marco Donda e la co-direzione di Carla Balatti, con il partenariato di Fondazione Cirko Vertigo, blucinQue Nice, Piemonte dal Vivo, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRC, Comune di Mondovì e numerosi comuni del territorio.



Fino al 15 agosto, il festival presenta 36 spettacoli – tra repliche e prime – con un’offerta ampia, accessibile grazie a biglietti di accesso dal costo mantenuto sempre alla portata delle famiglie, e diffusa nei centri grandi e piccoli del Monregalese.



IN SCENA QUESTA SETTIMANA



10 e 11 luglio – Impro-Cabaret



Ore 21:30 | Chapiteau – Piazzale Giardini, Mondovì Breo | Ingresso 3 euro



Tessuti aerei, corda aerea, sospensione capillare, bastoni, filo alto, palo volante e cerchio aereo. Queste sono le discipline che animano Impro-Cabaret, spettacolo di circo contemporaneo interpretato dai giovani talenti dell’Accademia Cirko Vertigo, pensato per emozionare pubblici di ogni età. I protagonisti assoluti sono proprio questi artisti emergenti che, con freschezza e virtuosismo, reinventano ogni numero attraverso un approccio creativo e personale. Lo spettacolo nasce dall’incontro tra la poetica del cabaret tradizionale e il linguaggio innovativo delle discipline aeree, dando vita a un’esperienza teatrale dove tecnica impeccabile e ricerca artistica si fondono in un equilibrio perfetto. Sul palco prende forma un universo magico, dove i giovani circensi trasformano ogni gesto in pura poesia del movimento, creando un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità.





12 luglio – Spirito di Drago



Ore 23:30 | Baracco – Roccaforte Mondovì - all' interno di "Maske per una notte"



Una nuova tappa del festival nei territori: questa volta a Roccaforte Mondovì, con uno spettacolo di grande impatto visivo. Spirito di Drago è una performance di fuoco che racconta la storia di un guerriero che ha perso il suo potere e, grazie a un rituale, evoca lo spirito del drago. Da questo incontro simbolico, l’eroe non solo recupera la propria forza, ma la amplifica, dando vita a una narrazione che unisce movimento, luce e leggenda.



Il saluto del Sindaco di Roccaforte Mondovì Paolo Bongiovanni:



“Maske, Fairies, gufi, civette, Sarvan e Kyé vi aspettano a Baracco, per una serata piena di magia e di mistero. Quest’anno il nostro evento si arricchisce di una grande novità: grazie alla collaborazione con Piazza di Circo, il celebre artista Chandy de Falco porterà nel cuore del nostro borgo alpino il suo affascinante spettacolo di fuoco! Un viaggio tra leggende, creature dei boschi e antichi racconti che si accenderà sotto le stelle, dove il fuoco danzerà insieme alle creature fantastiche, aspettando il falò di mezzanotte! Non mancate! Baracco vi aspetta per vivere insieme una notte indimenticabile”.



E ANCORA…

l programma continua a toccare luoghi inaspettati con spettacoli itineranti, installazioni, concerti, laboratori per centri estivi e una particolare attenzione alla mobilità sostenibile.

Prossimamente in scena: Caput, Heroes, Exitour Vertigo, Woow!, L’Antagonista, Abbone’, Niente Panico e molto altro ancora. Piazza di Circo non smette di sorprendere. Ogni sera è un viaggio. Ogni piazza, un teatro a cielo aperto.

Info e aggiornamenti su:

www.piazzadicirco.it

Instagram / Facebook: @piazzadicirco