Il Jazz torna a Racconigi con la clarinettista Virginia Frigault-MacDonald e il Fulvio Albano quintet

In occasione del Torino Jazz Festival Piemonte, venerdì 25 luglio, alle ore 21, il teatro Soms di Racconigi ospiterà un’esibizione della clarinettista Virginia Frigault-MacDonald con il Fulvio Albano quintet.

“Virginia Frigault-MacDonald è una clarinettista tra le più apprezzate nel panorama jazz internazionale, conosciuta per il suo modo lirico e soul di suonare il clarinetto –fanno sapere gli organizzatori- Descritta come una “nuova importante voce della scena canadese” è bandleader, sidewoman e compositrice, in scena tra Canada, Stati Uniti ed Europa”.

Fulvio Albano invece, ampiamente riconosciuto come sassofonista di caratura internazionale, ha sviluppato la sua carriera anche come direttore artistico, direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore e clarinettista.

Ad esibirsi saranno anche: Andrea Pozza al piano, Aldo Zunino al contrabbasso e Bernd Reiter alla batteria.

“La musica ha un posto speciale a Racconigi, come dimostrano i tanti gruppi musicali nati spontaneamente, la presenza di cori, della banda musicale e di numerosi DJ che animano il nostro territorio con passione e creatività. Lo scorso anno abbiamo fatto una scommessa portando qui Denise King, e il sold out ha confermato quanto il jazz e la musica di qualità siano apprezzati dalla nostra comunità. Siamo felici di accogliere nuovamente a Racconigi la grande musica jazz –commenta la consigliera Daniela Biolatto– Un sentito ringraziamento va a tutti gli organizzatori per l’impegno, e un invito caloroso ai cittadini: non perdete questa serata speciale dedicata alla musica”.