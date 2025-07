Ceva: al via Insoliti Sipari 2025, spettacoli sotto le stelle nel Castello Pallavicino

Mancano pochi giorni all’inizio della quarta edizione di Insoliti Sipari, il festival estivo promosso dall’Associazione Culturale In Quinta ETS, con il patrocinio della Regione Piemonte, che animerà Ceva dal 14 al 29 luglio.

Il festival si aprirà lunedì 14 luglio alle 21.30 con lo stage di danza di mezza estate, al quale hanno aderito circa 35 ragazzi provenienti dal nord Italia e dalla Francia, selezionati grazie alle borse di studio ricevute durante concorsi nazionali e internazionali. Lo stage, che proseguirà fino al 18 luglio, rappresenta un momento di intensa formazione per giovani talenti, guidati da maestri di fama internazionale. Un’esperienza unica che culminerà in una serata speciale aperta al pubblico, in programma il 16 luglio.

A partire proprio da mercoledì 16 luglio, il festival entrerà nel vivo con un ricco programma di spettacoli serali aperti al pubblico. La serata inaugurale sarà dedicata ai giovani artisti e vedrà anche l’assegnazione di sette borse di studio internazionali grazie alla collaborazione con importanti istituzioni artistiche come l’Opera di Bordeaux, il teatro di Nizza, l’Agorà Coaching Project e lo Stage Internazionale di Praia a Mare in Calabria.

Giovedì 17 luglio sarà la volta della pluripremiata MM Contemporary Dance Company, che porterà in scena Dance Frames, uno spettacolo che unisce tecnica e poesia coreografica.

Giovedì 24 luglio toccherà all’Eko Dance Project, con Carmen Sweet / Il Rituale delle Tarante, due coreografie intense e coinvolgenti.

A chiudere la rassegna martedì 29 luglio sarà la compagnia NaturalisLabor con Le Tango des Malfaiteurs, uno spettacolo che intreccia teatro, danza e tango in una narrazione affascinante.

Tutti gli spettacoli si terranno alle ore 21:30 nei suggestivi giardini del Castello Pallavicino di Ceva e saranno aperti al pubblico. I posti disponibili sono limitati a 200, non numerati, e la prenotazione è consigliata entro le ore 12 del giorno stesso, esclusivamente tramite chiamata telefonica ai numeri indicati di seguito.

Con questa programmazione, Insoliti Sipari conferma la propria vocazione a costruire un ponte tra generazioni, cultura e territorio, grazie anche all’impegno dell’Associazione In Quinta ETS, che da anni promuove progetti rivolti a giovani e scuole.

Info e prenotazioni: ass.inquinta@gmail.com

Cell +39 338 522 8451 | Tel 0174 722338