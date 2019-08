Bra, autotreno perde parte del carico in una rotonda di via Cuneo

Non ha avuto fortunatamente più gravi conseguenze l’incidente registrato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 agosto, a Bra.



Erano circa le ore 14 quando, per ragioni in via di accertamento, un autotreno di passaggio lungo la trafficata via Cuneo, nel percorrere la rotatoria all’incrocio con via Rosselli ha perso parte del carico che stava trasportando, riversando sull’asfalto un grosso blocco di acciaio.



Piombato a terra dal rimorchio, forse per la rottura dell'imbracatura che lo tratteneva, il pesante manufatto è andato a terminare la propria corsa sul marciapiede che affianca la rotonda, dove in quel momento non stavano fortunatamente transitando pedoni.



Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale braidese, che dopo aver compiuto i rilievi del caso e provveduto alla regolazione del traffico in loco, sta tuttora presidiando la zona nell’attesa che sul posto giunga un mezzo in grado di sollevare l’oggetto e liberare finalmente la strada.