Presentata la 92^ Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di Cuneo”: serata inaugurale con i discepoli di Escoffier e la bagna caùda (FOTO)

Si svolgerà dal 6 all'8 settembre la 92^ Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di Cuneo”, in frazione San Rocco Castagnaretta. Nel rispetto della tradizione, che vede ogni anno protagonista un edificio rurale della zona, l’evento è stato presentato mercoledì sera nell'azienda agricola Giordano Marco, in via San Maurizio 33 bis.



L'evento trova la sua sede naturale nella zona degli Orti di Cuneo, area di produzione della "carota di San Rocco Castagnaretta", Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) e ormai da qualche anno simbolo della manifestazione.

Lungo viale San Sereno sarà esposto il meglio della produzione dell'annata agricola, il tutto in un unico padiglione coperto.

Un posto speciale sarà riservato ai Consorzi di tutela: tra cui porro di Cervere, aglio di Caraglio, patata di Entracque, fagiolo Cuneo, mela rossa, patata piatlina e ciarda della Valle Grana.

Lungo la via di accesso a piazzale Don Marro saranno sistemati i banchetti dei produttori agricoli, mentre via Demonte ospiterà una sorta di piccolo "museo" della tradizione agricola , con esposizione di attrezzature e macchinari d'epoca.



“92 è un numero importante - esordisce l'assessore alle Attività produttive Luca Serale -. Si tratta di una manifestazione in cui l'amministrazione crede tantissimo. L'agricoltura cresce e crescono le imprese agricole gestite dai giovani".



Mauro Furlan, presidente del comitato San Sereno: "Come grande novità di quest'anno avremo come ospiti i discepoli di Escoffier che ci aiuteranno nella serata inaugurale di venerdì. L'idea arriva dalla Cia Cuneo".



Presente anche Coldiretti Cuneo con Roberto Lingua: “Coldiretti si impegna tutti gli anni a San Sereno con la presenza dei tecnici di campo. Sono importanti momenti di condivisione dei traguardi raggiunti".



Sandra Aliotta, Cia: “Non potevamo mancare. Quest'anno con i discepoli di Escoffier abbiamo dato una sferzata di novità. Si tratta di un importante valore aggiunto”.



Adriano Rosso di Confagricoltura: “San Sereno è bilancio consultivo dell'annata agricola e vetrina dei nostri prodotti e della nostra tradizione".



La Mostra sarà inaugurata venerdì 6 settembre alle ore 20 nell'area di viale San Sereno. A seguire un evento con degustazioni improntate sui prodotti oggetto della manifestazione, curato dall'ordine dei discepoli di Auguste Escoffier per Piemonte e Valle d'Aosta.

A chiudere la conferenza proprio il presidente dei Discepoli di Escoffier della regione Piemonte Claudio Barisone: "Vogliamo trovare una 'liaison' tra Escoffier e il vostro mondo. Proporremo una serata dedicata alla bagna caùda cucinata con vino bianco, aglio e acciughe. Sarà una gran bella serata!"