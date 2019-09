Ciclista investita da un'auto sulla "Bovesana" strada provinciale 21

Una donna, di cui non sono state rese note le generalità, è stata vittima di un investimento sulla Bovesana di Cuneo nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 1 settembre.

La ciclista è stata investita da un'auto sulla strada provinciale 21 poco dopo le 18. Non si conoscono al momento le sue condizioni. La donna è stata soccorsa dall'equipe medico sanitario del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza oltre a forze dell'ordine per gestione della viabilità e rilievi del caso.