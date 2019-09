Cinedehors a Fossano, tutte le proiezioni e le date degli ultimi appuntamenti

Tornano le proiezioni all'aperto in luoghi e modalità inconsuete! Anche per questo 2019 sarà coinvolto tutto il territorio piemontese e non solo.

Tutte le info e aggiornamenti su www.cinedehors.it



Ecco il programma della settimana dal 2 all'8 Settembre:



Giovedì 5 settembre alle 21 ci sarà “l'ultimissima proiezione di Cinedehors a Fossano” in collaborazione con il collettivo “Bugia Nen” alla ASD Autonomi di Via Ambrogio da Fossano 12. Il film sarà IDIOCRACY.



Venerdì 6 settembre al Campo Sportivo di Villarbasse (TO) con la Associazione Genitori Villarbasse per la proiezione alle 21.30 di OCEANIA.



Sabato 7 settembre si conclude CINEMA D'AGOSTO IN PIAZZA a Crevalcore (BO) con il recupero della proiezione alle 21.30 in Piazza Malpighi de A QUALCUNO PIACE CALDO.



Cinedehors: il cinema dove non te lo aspetti! Cinema gratuito!



#PortaLaSedia!