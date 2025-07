"Valle Stura: Tesori Nascosti": La Delegazione FAI di Cuneo organizza un'inedita giornata di esplorazione

La Delegazione FAI di Cuneo organizza un'inedita giornata di esplorazione dedicata all'Alta Valle Stura, un'occasione unica per addentrarsi nelle bellezze naturali e storiche di un territorio che conserva intatto il fascino del tempo. L'evento, intitolato "Valle Stura: Tesori Nascosti", si propone come un viaggio esperienziale tra Pietraporzio e Pontebernardo, offrendo ai partecipanti un'immersione completa in un ambiente puro e ricco di storie.

L'intero percorso si snoda come una piacevole passeggiata nei boschi, in un ambiente incontaminato, senza particolari difficoltà e adatto a tutti. È l'occasione perfetta per connettersi con la natura, respirare aria pura e godere di panorami mozzafiato.

Il cammino prenderà il via con una suggestiva incursione nell'antica miniera di barite situata nel bosco del Balaour. Qui, accompagnati da un esperto geologo, i visitatori avranno l'opportunità di approfondire la storia e le peculiarità di questa attività mineraria, comprendendone l'impatto sul paesaggio e sulla vita delle comunità locali. Sarà un vero e proprio tuffo nel passato, per riscoprire le tracce di un'epoca che ha plasmato l'identità della valle.

Per ricaricare le energie e deliziare il palato, la giornata prevede un pranzo al bistrot di montagna Ortiche, dove i partecipanti potranno gustare un menù dai sapori tipici del territorio, con prodotti a chilometro zero. Un'esperienza gastronomica autentica che celebra le eccellenze della valle.

L'esplorazione proseguirà all'Ecomuseo della Pastorizia, a Pontebernardo, un luogo vibrante che racchiude le tradizioni secolari legate alla pastorizia alpina. Attraverso reperti e testimonianze, sarà possibile apprezzare il ricco patrimonio culturale e l'autenticità di una vita profondamente legata alla montagna, scoprendo saperi e gesti tramandati di generazione in generazione.

A conclusione della giornata, i partecipanti saranno guidati alla scoperta del laboratorio artigianale di saponi “Rose e caprioli”, un'eccellenza locale che unisce i profumi della valle ai segreti dei maître savonniers francesi di Marsiglia e alle antiche ricette delle "nonne" piemontesi. Un connubio affascinante tra innovazione e tradizione che racconta l'ingegno artigiano del territorio.

"Questa iniziativa rappresenta perfettamente la missione del FAI", dichiara Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI di Cuneo. "Crediamo fermamente che la salvaguardia della natura e dell'ambiente passi, innanzitutto, dalla conoscenza profonda e dalla narrazione appassionata dei luoghi. Eventi come 'Valle Stura: Tesori Nascosti' permettono di far emergere l'anima più autentica di un territorio, valorizzandone le peculiarità storiche, geologiche e culturali. È un modo concreto per ispirare le persone a proteggere e amare il nostro patrimonio, scoprendolo passo dopo passo."

Ritrovo e accoglienza dalle ore 10.15 presso la chiesa parrocchiale di Pietraporzio

Partenza ore 10.30

Rientro previsto per le ore 18

Per godere appieno di questa esperienza, si suggerisce un abbigliamento comodo e sportivo, con scarpe da trekking adatte, una borraccia d'acqua e uno zaino per gli effetti personali. L'evento è un'occasione imperdibile per immergersi in una dimensione di autenticità e bellezza, riscoprendo un angolo della provincia di Cuneo dove storia, natura e cultura si fondono in un'esperienza indimenticabile. Il contributo per la giornata è di 35 euro (30 euro per gli iscritti FAI), interamente devoluto al Fondo per l’Ambiente Italiano per sostenere le attività di salvaguardia e tutela del patrimonio artistico e naturalistico italiano.

Prenotazioni obbligatorie sul portale: faiprenotazioni.fondambeinte.it

La Delegazione FAI di Cuneo ringrazia sentitamente il Comune di Pietraporzio per il prezioso patrocinio concesso, l'Ecomuseo della Pastorizia per la fattiva collaborazione nella realizzazione dell'evento e la Fondazione CRC per il fondamentale sostegno che rende possibili iniziative di tale importanza.