"Quanto": alla libreria dell'Acciuga di Cuneo la presentazione del nuovo libro di Stefano Venezia

QUANTO, il nuovo libro d’artista di Stefano Venezia, pubblicato da La Cevitou, non si racconta soltanto: si attraversa. È il frutto di un viaggio—fisico, interiore, condiviso—da Cuneo a Venezia in bicicletta. Un andare lento, tappa dopo tappa, che ha trasformato ogni sosta in un momento aperto, un piccolo happening sul tema del tempo personale.

Ne è nato un libro di 66 pagine, tra immagini e parole. Ma più che un oggetto, è un invito a sentirsi parte con un’atmosfera inclusiva: chi partecipa non è solo spettatore, ma co-creatore di un’opera collettiva.

Stefano è un artista visivo e relazionale: lavora con le persone, i luoghi e il tempo. Le sue opere si abitano, sono esperienze da costruire insieme. La sua arte prende forma nel dialogo, nel gesto comune, nell’istante che si fa ponte.

La serata del 17 luglio sarà proprio questo: un momento unico, in relazione con chi sarà presente. Si entrerà nel racconto attraverso le cartoline rosse di ROSSOCUBO, strumenti poetici e relazionali, fino ad arrivare al diario di viaggio. Nessuna replica, nessun copione: solo ciò che nascerà insieme, in quell’istante.

In collaborazione con l’Ecomuseo Terra del Castelmagno, la serata rivolge lo sguardo alla Valle Grana: perché prendersi cura dei territori significa anche restituire loro attenzione e bellezza, con iniziative semplici e diffuse.

Ingresso libero, gradita la prenotazione: @libreriadellacciuga