Cuneo apre le porte dell'ex caserma "Montezemolo": organizzata una visita guidata aperta alla popolazione

32mila metri quadrati totali di superficie - quelli dell'ex caserma "Montezemolo" di Cuneo - vedranno presto, finalmente e per la prima volta, la presenza della popolazione della città.

L'amministrazione comunale ha infatti organizzato una visita guidata all'interno della vecchia struttura militare in occasione del "Green Park Festival".

Un'occasione imperdibile per i cuneesi di camminare in quello che - nelle previsioni dell'amministrazione e secondo lo studio di fattibilità presentato lo scorso 1° agosto in commissione dallo staff della "Chintana Srl" di Torino - dovrà diventare entro il 2022 il nuovo polo attrattivo della città, una realtà di raccordo che i "quartieri alti" hanno il diritto di vedersi restituita.

Nel corso della commissione del mese scorso l'assessore Mauro Mantelli e i progettisti hanno sottolineato come la principale intenzione rispetto alla struttura sia quella di abbattere completamente l'edificio più grande - due piani per 1400 metri quadrati totali di superficie - e costruire al suo posto un auditorium da 800-100 post, una struttura capace di ospitare eventi di grandezza intermedia che in questo momento in città manca a tutti gli effetti.

La realizzazione del progetto di riqualificazione dell'ex caserma "Montezemolo" avrà un costo di 17.857.628 euro (di cui 8 milioni di fondi europei, ottenibili solo completando i lavori, appunto, entro il 2022).

La visita aperta alla popolazione si terrà nella giornata di sabato 14 settembre a partire dalle 9.30 del mattino, con ritrovo all'ingresso, in corso Francia 9. Saranno presenti anche gli amministratori della città e i progettisti.