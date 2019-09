Auto finisce fuoristrada a Roaschia, precipitando in un torrente: ferita lievemente la conducente

Si è reso necessario l'intervento dei "SAF" (gli operatori speleo-alpino-fluveo) dei Vigili del fuoco, questa mattina (giovedì) intorno alle 8 a Roaschia.

Lungo via Circonvallazione, è scattato l'allarme per un incidente stradale: un'auto, con alla guida una donna, è uscita di strada, precipitata nel greto di un torrente.

I soccorritori, dopo essersi calati nel corso d'acqua con le tecniche, hanno liberato ed estratto dall'abitacolo la conducente della vettura, per poi affidarla alle cure dell'equipe dell'emergenza sanitaria giunta sul posto.

Dopo i primi soccorsi in loco, la fonna è stata trasferita in pronto soccorso per gli ulteriori accertamenti del caso. Le sue condizioni non desterebbero comunque preoccupazione.

Sul posto anche le forze dell'ordine, sia per la gestione della viabilità che per i rilievi di prassi, volti ad appurare l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Per rimuovere l'auto dal torrente è stata fatta intervenire anche l'autogru dei Vigili del fuoco.