Arrestato trentacinquenne monregalese autore di due rapine sulla A6

Nella mattinata di giovedì 2 maggio, la Sezione Polizia Stradale di Cuneo ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Cuneo, nei confronti di un cittadino italiano residente a Mondovì (classe ’89) responsabile di due rapine avvenute in data 17 aprile 2024 lungo l’autostrada A6: presso l’area di servizio denominata “Rio Colorè Est” sita alla chilometrica 30 direzione Nord nell’ambito territoriale del Comune di Bra e dell’area di servizio “Rio Ghidone Est”, Comune di Fossano.

Le attività di indagine svolte dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Mondovì hanno permesso di appurare che il soggetto, poi identificato grazie alla visione delle telecamere nonché alle informazioni raccolte dai dipendenti presenti nelle due circostanze, con gravi minacce ai danni di questi ultimi – in un caso anche brandendo una paio di forbici – si era fatto consegnare gli incassi delle due attività commerciali.

L’uomo, atteso il rischio di reiterazione di altre gravi condotte delinquenziali, dopo essere stato rintracciato presso l’abitazione della compagna – quest’ultima deferita in stato di libertà come responsabile in concorso nelle rapine - è stato tradotto presso il carcere di Cuneo.