Spaccio di cocaina a Cuneo: la madre finisce agli arresti col figlio. In casa 70 grammi di stupefacente

Nella serata dello scorso 16 aprile, nel corso di un servizio effettuato a Cuneo e finalizzato al contrasto e alla repressione del traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope, la Squadra Mobile della Questura ha proceduto all’arresto in flagranza di due cittadini di nazionalità albanese residenti a Villafalletto. Si tratta di V.R., uomo di circa 33 anni, e della madre V.D., di 56 anni per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, a seguito di un servizio di osservazione e controllo, gli investigatori notavano che V.R. incontrava nei pressi della sua abitazione un ragazzo, noto come consumatore di sostanze stupefacenti. Visto l’incontro fugace e lo scambio tra i due di un qualcosa non meglio identificato, si procedeva a controllare il cittadino albanese e a effettuare nei suoi confronti una perquisizione personale, estesa successivamente alla sua abitazione.

Durante le attività svolte l’uomo opponeva resistenza al personale, rifiutando di far entrare gli operatori all’interno della sua abitazione asserendo che vi era la madre, e per tale ragione veniva altresì indagato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

V.R. e V.D., a seguito di perquisizione personale e locale venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente risultata positiva al narcotest della cocaina per un totale di 73,46 grammi, nonché ulteriori 53,27 grammi di sostanza da taglio, due bilancini di precisione e denaro contante per un totale di 1.070 euro.

Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro penale e al termine degli atti di rito, così come disposto dall’autorità giudiziaria procedente, l’uomo veniva associato presso la casa circondariale di Cuneo mentre la madre V.D. veniva sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.