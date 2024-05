Diversi incidenti nella notte sulle strade della Granda: scontro tra auto a Mondovì, auto fuori strada a Saluzzo, Centallo e Dronero

Sono stati diversi gli incidenti che si sono verificati nella notte sulle strade della Granda.

Come riportavamo ieri sera, a Saluzzo, in via Monviso un uomo alla guida di un Suv ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere violentemente contro il muro di un'abitazione. Gravi le sue condizioni che hanno richiesto il trasporto in ospedale in codice rosso.

Un altro incidente si è verificato in Alta Langa, sulla strada che collega Somano e Bossolasco: qui, poco prima delle 22, un'auto con a bordo due persone è uscita di strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Dogliani, con i Carabinieri. Fortunatamente sembrerebbero lievi le ferite riportate dalle persone coinvolte nel sinistro.

A Mondovì, in frazione San Giovanni dei Govoni, sulla provinciale 237, due auto si sono scontrate poco prima delle 22. Sarebbero tre le persone coinvolte che, al momento dell'arrivo dei soccorritori, erano già uscite autonomamente dai mezzi. Una persone è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Regina Montis Regalis.

A Dronero un'auto elettrica, per dinamiche in fase di accertamento, è finita contro un palo. Lievemente ferito il conducente è stato soccorso dai Vigili del fuoco volontari intervenuti sul posto con il personale sanitario e le Forze dell'ordine.

Un ferito lieve è invece il bilancio di un altro incidente avvenuto a Centallo. L'allarme è scattato verso le 6.30 di questa mattina. Un'auto è finita fuori strada finendo in un fosso a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco con la prima partenza di Cuneo.