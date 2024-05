Addio a Pietro Porcu, storico collaboratore scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ceva

Ore di lutto a Ceva e nell'intera comunità scolastica per la scomparsa di Pietro Porcu, storico collaboratore scolastico che si è spento ieri, giovedì 9 maggio, all'età di 67 anni.

Per oltre trent'anni in servizio presso le scuole cebane, era una sicura presenza per i docenti ed i bambini, aveva iniziato a lavorare alla scuola dell'infanzia nel 1990 e dal 2000 era passato in servizio alla Scuola Primaria, nel plesso cittadino.

Al termine dell'anno scolastico precedente, a giugno del 2023, aveva raggiunto il meritato traguardo della pensione, festeggiata in Aula Magna dai colleghi e dagli insegnanti.

"Commosso, - raccontano dalla scuola - era a malapena riuscito a ringraziare, tra gli applausi sentiti dei presenti.