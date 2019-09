Servizio Civile Universale: 3 posti alla Biblioteca di Fossano con il progetto "Crescere con i libri"

E' stato pubblicato in data 4 settembre 2019 il Bando per la selezione di n. 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero.

La Biblioteca di Fossano ha un progetto di Servizio Civile Universale dal titolo “Crescere con i libri” e sono disponibili 3 posti (il progetto completo è consultabile sul sito https://www.provincia.cuneo.gov.it/node/44254).

L’orario di servizio sarà di 1145 ore annue, con un minimo di 20 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi. È richiesta flessibilità oraria.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 10 ottobre 2019 alle ore 14.

I candidati devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre essere riconosciuto dal sistema. Due le modalità.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

I cittadini invece appartenenti a un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Per informazioni: Biblioteca Civica di Fossano P.zza Castello - Leone Gian Maria tel. 0172.699706 gianmaria.leone@comune.fossano.cn.it