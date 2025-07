Don Fruttero delle parrocchie di Salmour, Loreto e Sant’Antonino sarà prossimo salesiano a Lombriasco

Don Giuseppe Fruttero, nativo di Fossano (frazione di San Martino), in occasione della santa messa di ieri 20 luglio, ha annunciato la fine del suo servizio liturgico per le parrocchie di Loreto, Salmour e di Sant’Antonino per trasferirsi nelle scuole medie dell’Istituto salesiano di Lombriasco. Rimarrà nella congregazione salesiana sino alla scadenza, per motivi d’età, dei suoi ruoli conferiti.

"Il mio trasferimento non avverrà prima di metà ottobre, in attesa che il Vescovo comunichi chi sarà il mio successore pastorale. Porto comunque con me nel cuore una bellissima esperienza comunitaria", ha anticipato brevemente il concetto don Fruttero.

Sacerdote salesiano, 75 anni compiuti lo scorso 12 aprile, il celebrante ha officiato le funzioni nelle tre parrocchie da inizio 2020 e, come anticipato, concluderà qui il suo percorso dopo l’estate.

A tributargli un commento affettuoso il sindaco di Salmour, Roberto Salvatore, via social. "Nel rispetto della laicità del nostro ruolo, a nome dell'amministrazione, desidero esprimere i miei più sentiti auguri a Don Fruttero che ha annunciato la sua partenza dalla parrocchia di Salmour per Lombriasco. Ringrazio Don Fruttero per il suo impegno alla nostra comunità durante gli anni trascorsi a Salmour. Gli auguro ogni bene per il suo futuro percorso".