A Revello una nuova casa della Comunità Cenacolo: ospiterà famiglie o coppie in ricerca di rinnovamento spirituale

La Comunità Cenacolo, nata dal carisma di Madre Elvira – al secolo Rita Agnese Petrozzi, scomparsa il 3 agosto 2023 all’età di 86 anni – ha aperto una nuova casa-comunità a Revello, in località Rivarola, in un rustico donato da benefattori che desiderano restare anonimi.

La 'Casa del Mulino' proprio perché in passato era un mulino in cui si macinava il grano, è immersa nella quiete della campagna revellese, in via Rivarola, e rappresenta un nuovo punto di riferimento per coppie e famiglie che desiderano un tempo di ristoro spirituale, confronto sulla vita, sostegno nella quotidianità e accompagnamento ispirato al Vangelo per rafforzare la relazione matrimoniale e la fede.

La comunicazione ufficiale è avvenuta durante la Festa della Vita tenutasi lo scorso fine settimana alla Comunità Cenacolo di San Lorenzo sulla Collina di Saluzzo, anche se i preparativi della nuova 'casa cenacolina' erano in corso da alcuni mesi.

La Comunità Cenacolo di San Lorenzo dove c'è la 'Casa Madre' è stata fondata da Madre Elvira nel luglio 1983 quando ricevette le chiavi di una villa diroccata che trasformò in un luogo di accoglienza per gli 'ultimi': tossicodipendenti, disagiati, ragazzi in difficoltà.

A 42 anni di distanza, la comunità conta oltre 70 fraternità in tutto il mondo e ha accolto decine di migliaia di persone, diventando un faro per chi cerca speranza e rinascita.

Nella Casa del Mulino vivono oggi: Maurizio e Paola con Carlo e Shannon, con i loro figli.

Entrambe le famiglie hanno una lunga esperienza all’interno della comunità, anche in missioni all’estero. Maurizio e Paola, in particolare, hanno trascorso 20 anni nella fraternità in Brasile e sono genitori di 15 figli, tra naturali e adottivi.

"Siamo due famiglie che desiderano offrire uno spazio a chi vuole 'staccare la spina' dal mondo – raccontano – accogliamo famiglie o sposi che vogliono trascorrere un giorno, una settimana, o più tempo con noi, in semplicità, condivisione e preghiera".

Nella casa c’è anche una piccola cappella prefabbricata e una foresteria in fase di sistemazione, pensata per accogliere chi desidera fermarsi per un periodo.

L’auspicio è quello di ampliare gli spazi con qualche bungalow per rendere ancora più funzionale l’accoglienza.

Durante la “Festa della Vita”, è stata esposta anche una replica della statua della Madonna Pellegrina di Fatima, che successivamente è stata portata alla Casa del Mulino per una speciale benedizione.

Alla cerimonia erano presenti le due famiglie residenti, con figli e nipoti, insieme a padre Stefano Aragno, responsabile della Comunità Cenacolo, e don Vittorio, che accompagna nei pellegrinaggi la statua della Madonna.

L’inaugurazione ufficiale della Casa del Mulino è prevista per ottobre, con la partecipazione di monsignor Bernardino Giordano, oggi vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello in Toscana, ma da sempre vicino alla Comunità Cenacolo. Fu proprio lui ad annunciare l’apertura della nuova casa al termine della celebrazione per la Festa della Vita.

Maurizio e Paola, insieme a Carlo e Shannon, hanno collaborato per anni con don Bernardino nell’organizzazione degli incontri “Lo sposo è con voi”, e oggi continuano quella missione nella Casa del Mulino.

A San Lorenzo gli incontri ospitano circa 150 coppie partecipanti.

"La nuova realtà di Revello - spiega Maurizio - è nata quindi anche per rispondere al desiderio di tante di queste famiglie che, al termine degli incontri, sentivano il bisogno di fermarsi e vivere momenti di preghiera e fraternità più prolungati".

Per informazioni sull’accoglienza alla Casa del Mulino, è possibile contattare il centralino della Casa Madre della Comunità Cenacolo a Saluzzo al numero 0175-46122.