Saluzzo, “Tutti all’ opera”: ma con un corso per essere preparati

"Tutti all’opera": si chiama così il corso di avvicinamento al mondo operistico in programma dal 15 ottobre al 3 dicembre, articolato in sei incontri di un’ora e mezza, tenuti nei locali Apm in via dell’Annunziata 1/B.

L’iniziativa è organizzata dall’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte con il sostegno dei suoi partner finanziatori, il patrocinio del comune di Saluzzo, e il supporto logistico dell'Apm.

"Le lezioni con inizio alle 17,30 prevedono la visione e l’ascolto di spezzoni di opere, ascolti dal vivo, momenti di dibattito – informa il professor Diego Ponzo - e saranno tenute da quattro cultori della materia che, ciascuno secondo la propria formazione e competenze, si alterneranno nei vari appuntamenti".

I sei incontri costituiscono un percorso ben definito, anche se ogni lezione sarà in sé conclusa.

L’ingresso libero e gratuito.

Le date e i titoli degli appuntamenti: Tutti all’Opera

Martedì 15 ottobre: Una storia d’altri tempi. Nascita e sviluppo dell’opera in musica (Prof. Diego Ponzo)

Martedì 22 ottobre : L’Orfeo di Claudio Monteverdi (Prof. Paolo Cavallo)

29 ottobre : Dagli affetti agli effetti del testo. Claudio Monteverdi, Giovenale Ancina e il rapporto tra musica e testo (Prof. Daniele Trucco).

5 novembre : Dalle parole all’armonia (passando per la melodia) (Prof. Daniele Trucco)

19 novembre Tre flauti magici. L’opera al cinema (Prof. Stefano Baldi).

3 dicembre : L’opera come fatto di costume e società. Curiosità relative

ai piccoli teatri di Provincia. Il caso del Teatro Sociale di Saluzzo (Prof. Diego

Ponzo.

Per informazioni ulteriori: 338/2595945