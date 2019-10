Sabato 5 ottobre open day all'istituto musicale Vivaldi di Busca

Il Civico istituto musicale Vivaldi, gestito dell'Istituzione comunale culturale, insieme con la Città organizza per sabato prossimo 5 ottobre l'open day: dalle ore 16 nella sede del Palazzo della Musica, in piazza della Rossa 1, saranno presentati i corsi di musica e di danza e i laboratori tematici in programma per l'anno scolastico 2019/2020.

Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e sono previste lezioni gratuite di prova.

Per quanto riguarda la musica, sono previsti i corsi di propedeutica musicale strumentale per bambini, laboratori di espressività musicale, corsi individuali (flauto, violino, clarinetto, viola, sassofono, violoncello, tromba, contrabbasso, corno, trombone, basso tuba, pianoforte, fisarmonica, arpa, chitarra, basso elettronico, percussioni, batteria, canto moderno), corsi professionali di preparazione agli esami di conservatorio, corsi amatoriali.

Per quanto riguarda la danza sono previsti corsi per l'infanzia e bambini della scuola elementare e corsi per tutto per tutte le età sia pre-accademici sia amatoriali di prova e di propedeutica alla danza (danza classica, accademica, danza di carattere, repertorio, interpretazione, danza classica amatoriale ,danza contemporanea, danza moderna danza jazz. danza hip hop. tip tap, teoria e ritmica musicale, storia della danza).

Sono previsti Inoltre laboratori tematici per i seguenti temi: orchestra, musica liturgica, musica corale, tango argentino sezione strumentale e sezione ballo, musica etnica, musica pop, big band, video ascolto musicale.