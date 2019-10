Fanno saltare il bancomat e fuggono con il bottino: colpo nella notte all'ufficio postale di Guarene

Colpo, nella notte appena trascorsa, all'ufficio postale di Guarene, in piazza don Antonio Morone, dove attorno alle 4 ignoti hanno fatto esplodere il postamat e sono fuggiti con il bottino, stimato in circa 30mila euro.

Il dato è ancora da confermare, così come il numero dei malviventi, che si presume siano almeno 3. Le indagini sono in pieno corso e si avvarranno dell'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorvelianaza presenti in zona, che probabilmente hanno ripreso parte della dinamica e la successiva fuga, a bordo di una vettura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Diano d'Alba e i vigili del fuoco di Alba.

Non ci sono stati feriti né danni strutturali all'edificio. Completamente distrutto il bancomat, danneggiate una vetrina e una vettura parcheggiata di fronte.