Mantini (Lega): "Maturi ormai i tempi per istituire un Premio ai Fossanesi più meritevoli"

Gentile Direttore,

continuare sulla via della promozione delle Cittadinanze onorarie, per premiare il legame di illustri personalità con la nostra Città, e con esso il prestigio anche nazionale e internazionale che le stesse sono in grado di conferire a Fossano, senza però dimenticare di riconoscere quei Concittadini Fossanesi che, nelle rispettive attività, hanno saputo nel tempo creare occasioni di sviluppo morale e materiale per il loro, e nostro, territorio natio.

Si tratta, va ribadito, di due riconoscimenti assolutamente complementari fra di loro e che anzi si rafforzano a vicenda nel prioritario interesse cittadino.

Se la previsione della Cittadinanza onoraria, già ampiamente vigente, si abbinasse alla auspicabile istituzione di una onorificenza dedicata ai Fossanesi titolari di specifici meriti economici, sociali e artistico-culturali, la nostra Città si collocherebbe al pari con altre di una certa importanza nelle strategie di valorizzazione di tutte le Personalità che hanno contribuito e contribuiscono alla crescita concreta, alla promozione e al prestigio del territorio e delle sue opportunità e potenzialità che sono ancora moltissime.

Pensiamo per esempio a quelle imprese che hanno scelto Fossano come sede principale delle proprie attività, o che qui sono nate e hanno continuato a crescere senza trasferire le produzioni anche rinunciando a localizzazioni più vantaggiose fiscalmente. Oppure a quanti hanno favorito la crescita di stabili occasioni di sviluppo turistico, artistico e culturale aiutando così le altre attività commerciali e artigianali esistenti oltre ad accrescere l'arrivo e la presenza di giovani dall'esterno.

Non si tratta, in tempi evidenti di ristrettezza finanziaria, di immaginare sigilli altisonanti o realizzati con costosi materiali preziosi, ma di istituire una onorificenza morale che renda merito ai Fossanesi che, con i fatti, "tifano per Fossano".

Dovrà essere il Consiglio comunale, evidentemente, a definire con un apposito regolamento le condizioni e le modalità di assegnazione e i criteri in base ai quali individuare i requisiti di merito e di meritevolezza nell'assegnazione del Sigillo Fossanese.

I casi virtuosi, altrove, non mancano, così come la personale, umile collaborazione di chi, come la Sottoscritta, per anni ha fatto parte del Consiglio, promuovendo in origine tale proposta ma vedendo la stessa sistematicamente bocciata dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra.

Che sia, ora, la volta buona?

Grazie,

Anna Mantini - Lega Fossano