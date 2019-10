La riserva naturale di Crava-Morozzo compie 40 anni e festeggia con tre giorni di eventi

Tre giorni di eventi per ricordare l'istituzione della Riserva naturale Crava Morozzo una delle più importanti aree umide del Piemonte. La storia dell'area protetta è cominciata grazie alla Lipu (Lega italiana protezione uccelli) che, nel 1979, in accordo con i comuni di Morozzo, Mondovì e Rocca de' Baldi e la Provincia di Cuneo istuì la sua prima "oasi".

Venne "battezzata" Oasi di Crava-Morozzo comprendendo all'interno dei suoi confini aree agricole e naturali, un tratto di asta fluviale del Pesio, canali irrigui e bacini idroelettrici di Enel Green Power. In seguito l'oasi della Lipu fu individuata come Riserva naturale speciale dalla Regione Piemonte. Attualmente la Riserva naturale Crava Morozzo fa parte dell'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime che opera in sinergia con la Lipu per l'accoglienza, la valorizzazione del territorio e le attività di animazione.

Venerdì 11 ottobre

Incontro presso il Castello di Rocca de’Baldi

Ore 17 - “Buon compleanno, Crava Morozzo - 40 anni per la storia della natura in Italia”- momento istituzionale alla presenza delle autorità locali e dei volontari Lipu

Introduzione di Ugo Faralli - responsabile Oasi e Riserve Lipu - e Giuseppe Canavese - direttore Aree Protette delle Alpi Marittime

Sabato 12 ottobre

Dalle 9 alle 11 - Attività con le scuole del territorio

Ore 11,30 - Presentazione “Stagno Paradiso” alla presenza delle autorità, dei volontari e donatori della LIPU.

Intrattenimento musicale a cura degli studenti della scuola secondaria di primo grado di Rocca de’ Baldi accompagnati dalla prof.ssa Valentina Meinero

Ore 12.30 - Rinfresco.



Ore 14.00 - Laboratorio di pittura con Serena de Gier (Centro visite)

Ore 14.30 - Visite guidate alla Riserva e alle Centrali idroelettriche ingresso Crava

Ore 14.30 - Lettura animata per bambini e a seguire laboratorio creativo

Ore 15.30 - Concerto di“ENSEMBLE D'ANCHES"

Ore 16.30 - Laboratorio per bambini “colori e forme della natura”



Per tutta la giornata: mostra “I superpoteri della natura” a cura dell’associazione “Amici dell’Oasi di Crava Morozzo OdV” e attività sui cambiamenti climatici con il progetto “#bee change”e mostra di pittura di Serena de Gier



Ore 21.00 - Spettacolo teatrale della Scuola secondaria di primo grado di Morozzo. Presso il teatro delle scuole medie di Morozzo.

Domenica 13 ottobre

ore 10.00 - Ingresso Crava partenza visita guidata con guardiaparco.

ore 10.00 - Ingresso Morozzo partenza visita guidata con guardiaparco.



Alle ore 10, 12, 14 e 16: Visite guidate in bici con partenza dalla “Foresteria dell’Oasi” in collaborazione con Conitours con accompagnatori cicloturistici per il giro completo della Riserva con tappa presso l’azienda agrituristica Agritrutta di San Biagio (visita guidata al laboratorio di affumicatura e degustazione gratuita). Casco obbligatorio.



Ore 10.30 - Laboratorio per bambini “animali di carta”(Centro visite)

Ore 11.00 - Laboratorio di pittura con Serena de Gier (Centro visite).

Ore 11.30 - Lettura animata e laboratorio creativo (Centro visite).

Ore 14.30 - Teatrino dei burattini e a seguire laboratorio creativo (Centro visite).

ore 15.00 - Visita alla riserva accompagnati dalle “MiniGuide” delle scuole primarie dell’istituto comprensivo “Oderda Perotti” con partenza dal centro visite.

Ore 15.30 - Concerto di arpa con l’arpista Elisabetta Bussone.

Ore 16.00 - Laboratorio di pittura con Serena de Gier (Centro visite).

Ore 16.30 - Laboratorio per bambini “Colori e forme della natura”.



Per tutta la giornata: Mostra “I superpoteri della natura” a cura dell’associazione “Amici dell’Oasi di Crava Morozzo OdV”, attività sui cambiamenti climatici con il progetto “#bee change.



Possibilità di pranzo con pacco pic-nic con prodotti km0 a cura de “La foresteria dell’Oasi” (per informazioni e prenotazioni contattare il 333 8209771).



Nelle giornate di sabato e domenica servizio navetta attivo tra gli ingressi della Riserva.

Nella giornata di domenica 13 a Rocca de’ Baldi, all’interno della festa dei Bergè, mostra fotografica “40 anni di Crava Morozzo".