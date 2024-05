Caraglio, La Camerata Corale la Grangia ricorda l'amico Luciano Aimar

È passato un anno, Luciano ci ha lasciati il 24 maggio 2023, La Camerata Corale la Grangia lo vuole ricordare, assieme al Coro Polifonico Laudate Dominum in un concerto congiunto la sera del 17 maggio nella Parrocchiale Maria Vergine Assunta di Caraglio.

Luciano Aimar, personaggio conosciutissimo nel paese per le numerose iniziative che lo hanno visto impegnato come volontario aveva la grande passione per il bel canto, da sempre impegnato nella Cantoria Parrocchiale poi nel Gruppo Corale Eco della Valle diretto dal Maestro Giovanni Bottero scomparso nel 1999.

All’inizio del 2000 il Gruppo Corale Eco della Valle transita ne La Grangia fondata e diretta dal Maestro Angelo Agazzani, assicurando così nuova linfa alla Corale, tra i fedelissimi anche Luciano che partecipa anche alle trasferte canore all’estero, nonché ad importanti manifestazioni a livello nazionale e regionale.

La Camerata Corale la Grangia che celebra quest’anno il 70° di fondazione dal 2016 è diretta dal Maestro Mario Barbero, proseguendo nella via tracciata dal suo fondatore, cercando le radici della propria civiltà, del vecchio Piemonte, riproponendo le canzoni della sua terra “Perché non tutto vada perduto”.

La corale parrocchiale, presente a Caraglio da sempre, anch’essa diretta dal maestro Giovanni Bottero fino alla sua scomparsa, ha sempre avuto Luciano tra le sue colonne. Dal 1999 assume la direzione la maestra Simona Taravelli ed in seguito prende il nome di Laudate Dominum.

Questo concerto congiunto è un doveroso omaggio ad una persona appassionata del bel canto, capace e sempre presente anche nel volontariato sia parrocchiale sia civile.

Arrivederci a venerdì 17 maggio alle ore 21,00 nella Chiesa Parrocchiale Maria Vergine Assunta di Caraglio



Coro Polifonico Parrocchiale "Laudate Dominum"

II Coro della Parrocchia Maria Vergine Assunta di Caraglio "Laudate Dominum" nasce nel 1985, diretto dal maestro Giovanni Bottero.

Dal 1999, a seguito della prematura scomparsa del Maestro, è diretto da Simona Taravelli

II Coro canta esclusivamente brani a cappella ed anima in Parrocchia le funzioni religiose più importanti durante l'anno liturgico.

Il repertorio spazia dal 1400 a brani di compositori del 1900, con particolare attenzione e privilegio alla musica liturgica più classica.