Alba, accolto in municipio il coro Vocalix di Böblingen

Il coro Vocalix di Böblingen in questi giorni è ad Alba per un gemellaggio in musica con il coro Forever Young di Roddi. Un’iniziativa con l’esibizione dei due cori in un concerto aperto al pubblico sabato 11 maggio alle ore 20.30 nella chiesa di San Domenico.

L’evento è organizzato dai Comitati di Gemellaggio di Alba e Böblingen, in collaborazione con il Comune e l’ente morale Famija Albèisa.

Il coro della città tedesca gemellata con Alba dal 1985 è stato accolto nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale, venerdì mattina 10 maggio, dal neo vice sindaco e dal presidente del Consiglio comunale.

Il gruppo formato da trentasei coristi e dodici accompagnatori è arrivato in Municipio con Angelika Genitheim. L’esponente del Comitato di Gemellaggio Böblingen-Alba ha fatto da traduttrice durante l’incontro in cui si è parlato anche della Kulinarische Genüsse aus Alba”, la manifestazione biennale organizzata dall’associazione Famija Albèisa a Böblingen fin dal 1991, con una prossima edizione in programma a novembre 2024.