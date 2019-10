Aprono al Cnos Fap di Saluzzo due corsi gratuiti rivolti a disoccupati maggiorenni

Al CNOS Fap Sede di Saluzzo in via Griselda 8 sono aperte le iscrizioni a due corsi pomeridiano/serali aperti a disoccupati maggiorenni; i corsi, entrambi da 600 ore con 240 ore di stage in azienda, rilasciano la Qualifica professionale e sono gratuiti perchè finanziati dalla Regione Piemonte e dal Fondo Sociale Europeo.

Il primo percorso da Addetto Panettiere/Pasticcere (con nozioni di Pizzeria) si svolge interamente presso la sede di Saluzzo e partirà in dicembre; il corso da Addetto falegnameria si svolgerà in parte presso la sede di Saluzzo ed in parte presso il laboratorio del legno di Isasca (vicino Venasca), partirà al raggiungimento di 12 iscritti.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi presso la sede di Saluzzo in via Griselda 8 con orario Lun/ven dalla 8 alle 13 e dalle 14 alle 17, oppure potete mandare una mail a info.saluzzo@cnosfap.net o chiamare il numero 0175248285.