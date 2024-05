Attività didattiche con i Lego nel reparto di pediatria dell'ospedale Santa Croce di Cuneo

L’associazione cuneese Alterlegocuneo, che sviluppa attività per appassionati di Lego®, lunedì 6 maggio, ha fatto visita con i famosi mattoncini danese al reparto di Pediatria nell’ospedale Santa Croce di Cuneo. Il progetto, sviluppato grazie alla collaborazione della Direzione Sanitaria, del primario Eleonora Tappi in collaborazione con ABIO, si caratterizza per la capacità di sviluppare specifiche tematiche ed attività a carattere ludico ed informatico per i degenti presso la struttura ospedaliera.

L'associazione era presente con i soci Alex Bonelli ed Elisa Calvo, coordinati dal presidente Paolo Marenchino. In questo primo appuntamento, con la supervisione della docente Anita Menardi presso l’aula interna del reparto, sono stati coinvolti due ragazze e un ragazzo ricoverati, che sono diventati protagonisti di giochi e sfide coi mattoncini, per poi, nella seconda ed intensa parte conoscere ed utilizzare il programma di progettazione CAD di licenza Lego® sui propri portatili, sperimentandosi in vere e proprie realizzazioni digitali dal tema Signore degli Anelli.

Il team Alterlegocuneo ha fatto visita ai degenti, portando la conoscenza del gioco e al termine delle sedute proposte ha donato ai partecipanti utili e simpatici gadget.

Alterlegocuneo e i suoi soci hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno permesso la fattibilità delle iniziative pomeridiane, rendendosi disponibili a partecipare ad altre proposte didattiche.